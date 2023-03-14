حل مشكلة تراكم مياه الصرف الصحي بمنطقة موقف العريش الجديد

تقدم الأهالي بمنطقة الموقف الجديد، مدينة العريش محافظة شمال سيناء، بشكوى إلى رئيس المدينة، تفيد بإغلاق مياه الصرف الصحي لأحد الشوارع وإعاقة حركة المواطنين، إلى جانب انتشار الرائحة الكريهة التي قد تسبب أمراضا في الحهاز التنفسي، خاصة لدى الأطفال.

ومن جهته، أعطي اللواء أسامة أحمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش، تعليماته بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، قطاع العريش، بالتوجه إلى مكان الشكوى، والعمل على سحب مياه الصرف الصحي، وتسليك البالوعات الكائنة في المكان، لسحب المياه.

وجرى التعامل مع الشكوى، بوصول سيارة الكسح للعمل على سحب مياه الصرف؛ استجابة لشكوى المواطنين.