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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الميكروباص اتفرم.. مصرع وإصابة 8 أشخاص في حادث مروري بالإسكندرية

صورة لموقع الحادث
صورة لموقع الحادث

شهد مدخل الطريق الصحراوي، بنطاق منطقة محرم بك التابعة لحي وسط الإسكندرية، حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل، وميكروباص، أسفر عن مصرع 3 أشخاص، وإصابة 5 آخرين.

وتسببت الحادثة، في شطر السيارة الميكروباص إلى نصفين، وتوقفت الحركة المرورية بعض الوقت.

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بدأت الواقعة؛ عندما تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا، من قسم شرطة محرم بك، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتي نقل ثقيل وأجرة ميكروباص بمدخل الإسكندرية، بنطاق محرم بك، حي وسط، ووجود حالات وفاة ومصابين.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وضباط القسم، رفقة سيارات الإسعاف، إلى موقع الحادث، وتم التعامل بنقل المصابين إلى المستشفى، ورفع آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية. 

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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