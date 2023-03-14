الزومبي.. علماء يوقظون فيروسا خطيرا عمره 48 ألف سنة

تمل درجات الحرارة الأكثر دفئًا في القطب الشمالي على إذابة التربة الصقيعية في المنطقة، وهي طبقة متجمدة من التربة تحت الأرض، والتي من المحتمل أن تثير الفيروسات التي قد تعرض صحة الحيوان والبشر للخطر بعد أن بقيت خامدة لعشرات الآلاف من السنين.

ولفهم المخاطر التي تشكلها الفيروسات المجمدة بشكل أفضل، قام جان ميشيل كلافيري الأستاذ الفخري للطب وعلم الجينوم في كلية الطب بجامعة إيكس مرسيليا في مرسيليا بفرنسا باختبار عينات من الأرض مأخوذة من التربة الصقيعية في سيبيريا لمعرفة ما إذا كانت هناك جزيئات الفيروس الواردة فيها لا تزال معدية، وذلك أثناء بحثه عما يصفه بـ "فيروسات الزومبي"، وقد وجد بعضها بالفعل وأعاد إحياؤه.

كان الفيروس يبلغ من العمر 48500 عام تقريبًا، بناءً على تأريخ التربة بالكربون المشع، وجاء من عينة مأخوذة من بحيرة تحت الأرض على عمق 16 مترًا (52 قدمًا) تحت السطح.

أصغر العينات التي وجدت في محتويات المعدة ومعطف بقايا الماموث الصوفي، كان عمرها 27000 عام.

كانت جهوده للكشف عن الفيروسات المجمدة في التربة الصقيعية مستوحاة جزئيًا من فريق من العلماء الروس الذين أعادوا في عام 2012 إحياء زهرة برية من أنسجة بذرة عمرها 30 ألف عام وجدت في جحر سنجاب. (منذ ذلك الحين، نجح العلماء أيضًا في إعادة الحيوانات المجهرية القديمة إلى الحياة ).

في عام 2014، تمكن من إحياء فيروس عزله هو وفريقه من التربة الصقيعية، مما جعله معديًا لأول مرة منذ 30 ألف عام عن طريق إدخاله في الخلايا المستنبتة.

ومن أجل السلامة ، اختار دراسة فيروس يمكنه فقط استهداف الأميبات وحيدة الخلية، وليس الحيوانات أو البشر.