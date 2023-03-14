إيران تعفو عن 22 ألف شخص شاركوا في الاحتجاجات ضد النظام الحاكم

أفادت وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية الرسمية أن السلطات القضائية الإيرانية أصدرت عفوا عن 22 ألف شخص شاركوا في احتجاجات مناهضة للحكومة.

ذكرت وسائل الإعلام الحكومية مطلع الشهر الماضي أن المرشد الأعلى علي خامنئي قد أصدر عفوا عن 'عشرات الآلاف' من السجناء بما في ذلك بعض المعتقلين في الاحتجاجات في حملة قاتلة ضد المعارضة.

وقال إيجي: 'حتى الآن تم العفو عن 82 ألف شخص ، من بينهم 22 ألف شخص شاركوا في (الاحتجاجات)'.

ولم يحدد المدة التي مُنح فيها العفو أو ما إذا كان الأشخاص قد تم توجيه الاتهام إليهم أو متى.

اجتاحت الاحتجاجات إيران منذ وفاة شابة كردية إيرانية في حجز شرطة الآداب في البلاد في سبتمبر الماضي.

شارك إيرانيون من جميع مناحي الحياة ، مما يمثل أحد أجرأ التحديات التي تواجه الجمهورية الايرانية منذ ثورة 1979.