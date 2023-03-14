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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

موفرة للغاية.. أرخص كيا هاتشباك أوتوماتيك في مصر

كيا بيكانتو موديل
كيا بيكانتو موديل 2005

سيارة كيا بيكانتو موديل 2005 تقدم في الأسواق من قبل الصانع الكوري الجنوبي، وتم إطلاقها في الأسواق عام 2003، وانتشرت في أسواق السيارات العالمية بأسماء مختلفة، وتنتمي كيا بيكانتو 2005 إلى فئة السيارات الهاتشباك، وتتميز بصغر حجمها، وانخفاض استهلاك للوقود، وتوافر قطع غيارها بسهولة .

كيا بيكانتو موديل 2005

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كيا بيكانتو موديل 2005

محرك كيا بيكانتو موديل 2005

تمتلك سيارة كيا بيكانتو موديل 2005 علبة تروس أوتوماتيك، وقامت بقطع مسافة تصل إلى 140 كم/ساعة، وبها محرك سعة 1300 سي سي، وتقدم السيارة للبيع باللون الأسود، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية عدا السقف، ولا يوجد بها أي دهانات داخلية.

كيا بيكانتو موديل 2005

مواصفات كيا بيكانتو موديل 2005

جهزت سيارة كيا بيكانتو موديل 2005 بالعديد من المميزات التكنلوجية الحديثة منها، زجاج كهربائي، وأحزمة أمان، وأضاءه داخلية، وتكيف، وكاسيت، وراديو، و4 سماعات بالأبواب، ومساحات إضافية للتخزين بالأبواب الجانبية، وعدادات قياسية للسرعة والحرارة والوقود، ودرج تخزين أمامي مثبت بالتابلوه، وأذرعه تم تثبيتها علي جانبي ناقل الحركة، وفرش مقاعد من الجلد.

كيا بيكانتو موديل 2005

تظهر سيارة كيا بيكانتو موديل 2005 من الخارج بشكل مميز بفضل احتوائها على، إضاءة أمامية، وشبكة أمامية يتوسطها شعار شركة كيا، ومصابيح ضباب أمامية، ومرايات جانبية كهربائية بنفس لون السيارة، ومقابض أبواب خارجية، بنفس لون السيارة، و4 جنوط بالكاوتش، وجرائد خارجية تم تثبيتها في منتصف الأبواب الخارجية لا ظهار الشكل الجمالي للسيارة، وصداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وتم تثبيت شعار شركة كيا علي الحقيبة الخلفية للسيارة، ومساحة زجاج خلفية .

كيا بيكانتو موديل 2005

سعر كيا بيكانتو موديل 2005

يبلغ سعر سيارة كيا بيكانتو موديل 2005  في سوق السيارات المصري للمستعمل 180 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

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