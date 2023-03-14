مضروبة.. كدمات وجه نادين نسيب نجيم تثير الجدل على السوشيال ميديا.. شاهد

نشرت الفنانة نادين نسيب نجيم، صورة سيلفي من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهر علي نادين نسيب نجيم وجود أثار كدمات علي وجهها، وعلقت كاتبة: “مضروبة بس محافظة علي اللوك”.

يذكر أنه كشفت الفنانة نادين نسيب نجيم عن بوستر مسلسلها الرمضاني الجديد “وأخيرا” الذي تعيش خلاله قصة حب من نوع خاص مع الفنان قصي خولي.

مسلسل “وأخيرا” من تأليف وإخراج أسامة الناصر، ويعرض عبر منصة شاهد خلال شهر رمضان ٢٠٢٣.

يشارك في بطولة مسلسل “وأخيرا” كل من نادين نجيم، وقصي خولي، ومنى واصف، وعادل كرم، وزينة مكي، وسعيد سرحان، وسام صباغ، وسام فارس، وناتاشا خضرو، وماجد روضة، وغنوة محمود، وفيفيان أنطونيوس.