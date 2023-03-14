الوزراء يوافق على إقامة محطة مياه ببني سويف

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة نحو 10 أفدنة، من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية مركز ومدينة الواسطى، بمحافظة بني سويف، وذلك لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف لصحي، لاستخدامها في إقامة محطة معالجة للصرف الصحي، للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين.

و اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 9/3/2023، بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد، وذلك بهدف استكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التى تم إنفاقها لعدد (35) مشروعاً تتبع وزارتى الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.