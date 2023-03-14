شرطة النقل تضبط 3 أشخاص هاربين من تنفيذ أحكام

واصلت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الأقتصادى جهودها لضبط المحكوم عليهم الهاربين .

حيث تم ضبط (أحد الأشخاص) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى إحدى الجنايات بالحبس 5 سنوات ، وذلك حال تواجده بمحطة سكك حديد سيدى جابر بالإسكندرية.

كما تم ضبط (أحد الأشخاص) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضيتين بإجمالى مدد حبس بلغت 5 سنوات ، وذلك حال تواجده بمحطة سكك حديد الأقصر.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة .