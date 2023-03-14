عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

درة عن تعرض منى زكى للهجوم: احكموا بعد عرض المسلسل

منى زكى
منى زكى

حرصت الفنانة درة على دعم الفنانة منى زكى بعد الانتقاد الذى تعرضت له بسبب بوستر مسلسل “تحت الوصاية” . 

وقالت درة من خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج the insider :" الممثلة بتقدم الشكل حسب شخصية العمل إذا كانت محجبة أو غير محجبة ، وأنا جسدت المحجبة بأكثر من طريقة والحكم يجب أن يكون بعد عرض المسلسل".

 درة فى مسلسل الأجهر

وقالت درة من خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج the insider :" بجسد شخصية دكتور نهلة  فتاة من حى شعبى وبتجمعنى قصة حب بالفنان عمرو سعد وبنواجه العديد من المصاعب. 

يُطل الفنان عمرو سعد عبر شبكة قنوات "MBC مصر" في رمضان، من خلال دراما"الأجهر"، الذي تدور أحداثها في أجواء جديدة وتم تصويرها في مدن غير تقليدية، حيث يجد بطل العمل "يوسف" نفسه مُتهماً بقتل أمه ثم مسؤولاً عن إخوته، وتدفعه الظروف للسفر مُتخفياً إلي عدد من الدول الإفريقية، ويغوص في عالم العصابات وتتأرجح حياته بين الطبقات المخملية والبحث عن الأمان المفقود.

كشفت الشركة المنتجة لمسلسل “الأجهر” عن البوستر الرسمي استعداد للعرض فى رمضان 2023.

وشوق النجم عمر سعد جمهوره ومتابعيه لمسلسله الجديد "الاجهر"، والمقرر أن ينافس به في موسم دراما رمضان 2023، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر عمرو سعد البوستر الرسمي للعمل؛ وظهر فيه وهو على الأرض وحوله أوراق شجر من كل اتجاه، ويوجد بداخله ضوء أحمر.

ويتصدر عمرو سعد البوستر بمفرده، وعلق على الصورة قائلًا: "الفهد صحي تاني، اللي خايف يروّح..  الأجهر رمضان ٢٠٢٣"

المُسلسل من بطولة عمرو سعد، درّة، سيد رجب، أحمد مجدي، عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، وآخرين، ومن تأليف ورشة ملوك، ومن إخراج ياسر سامي.

الفنانة درة عمرو سعد الفنان عمرو سعد الفنانة منى زكي مسلسل “تحت الوصاية” دعم الفنانة منى زكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2000 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن بالمصنعية

قرار نهائي.. أشرف بن شرقي يحسم الجدل حول عودته لـ الزمالك

اليوم ذروة العاصفة.. انخفاض الحرارة وسيول في 14 منطقة وأمطار بهذه المحافظات

انخفاض ملحوظ.. مفاجأة سارة عن أسعار الدواجن اليوم

1000 جينه لكل أم.. شروط وموعد صرف حوافز مالية جديدة للسيدات| تفاصيل

حالة الجو| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس اليومين المقبلين.. وتحذيرات من أمطار وسيول على هذه المناطق

حنان تعاني ألم الخيانة والغدر.. عشيقة جوزي طلعت أختي

أتربة وأمطار ورياح| تحذير عاجل من الأرصاد.. ومفاجأة عن طقس اليوم

ترشيحاتنا

حوافز مالية جديدة للأسر المصرية لإنجاب طفلين فقط | تفاصيل

طليقها حرمها من ابنتها فتخلصت من حياتها بطريقة بشعة.. تفاصيل مؤلمة

خلوا بالكم.. أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية والأحوال الجوية غير مستقرة.. فيديو

لن تقف على ساق واحدة.. أول تعليق من الكرملين على تمديد صفقة الحبوب

الصحة: تنفيذ حملات توعوية عن تنظيم الأسرة بـ22 وزارة وهيئة منذ ديسمبر

قرارات عاجلة ورقابة مكثفة.. الهلال السوداني وصن داونز تحت أعين كاف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنيقة وبأسعار مخفضة.. أفكار للأطفال لتقديم هدايا عيد الأم

فيديو مؤثر.. رجل يخاطر بحياته لإنقاذ كلب من الغرق في كاليفورنيا

لن تصدق.. تفاصيل ابتكار هاند فري للقلب من أجل إنقاذ حياتك

زرع شرائح إلكترونية إلزاميا بأجسام القطط في بريطانيا.. اعرف السر

فيديو

عايزين فلوسنا.. سر انهيار بنك SVb الأمريكي

درجات الحرارة تصل لـ11.. تحذير عاجل من حالة الطقس

علا غانم: زوجي كان بيصورني دون علمي وبيهددني بالفيديوهات.. وسأقاضيه

علا غانم: مستعدة لتحليل المخدرات ردا على أكاذيب زوجي.. وكان بيطلب هدايا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

كريمة أبو العينين

‏ ألم تكتفِ يا صلاح!!

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

إلهام أبو الفتح

موعدنا الجمعة القادم

نهال علام

ماذا تريد النساء ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ