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رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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اعترافات قاتل والده بالمرج

مهتز نفسيا ومدمن.. اعترافات صادمة لشاب تخلص من والده في المرج

مذيعة موقع صدى البلد
مذيعة موقع صدى البلد رانيا أيمن

قدمت مذيعة “صدى البلد”، رانيا أيمن، تغطية إخبارية حول جريمة بشعة شهدتها منطقة المرج، حيث قام مدمن مخدرات بقتل والده وهشم رأسه، وشهدت أسرة المتهم أن ابنهم اعتاد الاعتداء على والده بالضرب.

والد الجاني رجل مسن، وليلة قتله، قام الجاني بضربه بآلة حادة ولقى مصرعه متأثراً بالإصابة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

واعترف المتهم أمام جهات التحقيق، بارتكابه الجريمة، وتبين أنه مهتز نفسياً ومدمن مخدرات، وقررت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، بحبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل والده وتهشيم رأسه بمنطقة المرج.

وتباشر نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية التحقيقات في هذه الحادثة التي قام فيها شخص بقتل والده ضرباً بآلة حادة، وكلفت النيابة أطباء مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير مفصل بأسباب الوفاة والأداة المستخدمة في الجريمة.

وتبين من التحريات أن الشاب أنهى حياة والده عن طريق تهشيم رأسه بآلة حادة وترك جثته في المنزل لمدة 7 أيام حتى أصابها التعفن.

وعثر الأهالي على الجثة وتم نقلها لمشرحة زينهم، بعد إخطار قسم شرطة المرج، وأبلغ الأهالى بانبعاث رائحة كريهة من داخل أحد العقارات بدائرة قسم الشرطة.

وبالانتقال تم تحديد مصدر انبعاث الرائحة الكريهة، و العثور على جثة السيد كمال، 65 سنة، وأصبحت الجثة تحت تصرف النيابة العامة لبيان سبب الوفاة، واستخراج تصريح الدفن.

وبفحص الجثة تبين أن الجثة في حالة تعفن رمي كامل، وتبين وجود تهشم في الرأس وآثار دماء حول جثة المجني عليه، وتم نقل الجثة لمشرحة زينهم.

وتبين أيضاً من التحريات أن القاتل مهتز نفسياً ويدمن المخدرات، واعتاد ضرب والده حتى يوم الحادث الذي هشم فيه رأس والده بآلة حادة. 

حوادث المرج حوادث أسرية جرائم

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