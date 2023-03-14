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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تأجيل محاكمة المتهم بقتل إمام وخطيب بالقليوبية لجلسة 16 مارس

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية، الدائرة التاسعة، برئاسة المستشار شعبان عبدالمنصف تعيلب  رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامح عبدالغني، ومحمد حسن خطاب، ووكيل النيابة كمال معتمد، وأمين سر كمال حلمى جاويش، تأجيل محاكمة متهم، اشترك مع آخرين صدر بحقهم حكم بالإعدام، فى قتل إمام وخطيب مسجد بشبين القناطر، لجلسة الخميس المقبل الموافق 16 مارس الجارى للنطق بالحكم.

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وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 6022 لسنة 2019 جنايات شبين القناطر، والمقيدة برقم 3089 لسنة 2019 كلي شمال بنها، أن المتهم "محمد ع. ج"، عاطل، و"عبدالوهاب ع.ج"، 21 سنة، طالب، و "وع ج" 58 سنة، موظف، أنهم فى يوم 22 مارس 2019 دائرة مركز شبين القناطر قتلوا المجني عليه "س م، 58 سنة، إمام وخطيب بمسجد، مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء "فأس وشرشرة"، وتربصوا له بمكان الذي أيقنوا سلفا تواجده فيه.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين ما أن ظفروا بالمجنى عليه حتى قاموا بالتعدى عليه بالضرب قاصدين قتله وإزهاق روحه، محدثين إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى، أنهم فى ذات الزمان والمكان شرعوا فى قتل المجنى عليه الطفل "م  س م"، مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم، على قتله، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة ، موضوع التهمة اللاحقة، وتربصوا له، بالمكان الذي أيقنوا سلفا تواجده فيه، وما أن ظفروا به حتى قاموا بالتعدى عليه بالضرب محدثين إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعى بالأوراق، قاصدين من ذلك إزهاق روحه ولكن خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، ألا وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج، كما أن المتهمين حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء بغير ترخيص وبغير مسوغ من ضرورة شخصية أو حرفية أسلحة"فأس وشوم.

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