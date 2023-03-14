السفير بسام راضي: مصر تعتز بعلاقاتها الاستراتيجية مع الفاو

أجرى السفير بسام راضي، جلسة مباحثات فى روما مع رئيس المنظمة العالمية للأغذية والزراعة "الفاو" حول الازمة العالمية للغذاء وتداعياتها على موجة غلاء المعيشة في العالم بأسره، والتعاون المشترك بين مصر ومنظمة الفاو فى ذلك الاطار، موضحاً أن المرحلة الراهنة تفرض على المجتمع الدولى أكثر من أي وقت مضى تعزيز التعاون المشترك لتطوير سبل مجابهة تحديات الأمن الغذائي محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وأكد بسام راضي خلال اللقاء اعتزاز مصر بشراكتها الإستراتيجية مع الفاو، خاصة وأن مصر تستضيف المكتب الإقليمي للفاو لإقليم الشرق الأدنى، بالإضافة إلى مكتبها القطري، والمنتظر ان يتم انتقالهما الى مقر المنظمات الدولية العاملة فى القاهرة والجاري تشييده على اعلى مستوى بالحي الدبلوماسي بالعاصمة الادارية الجديدة.

من جانبه، أكد مدير عام الفاو تقديره للدور المحوري الذي تقوم به مصر في اطار عمل المنظمة، مشيداً كذلك باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بقطاع الامن الغذائى والانتاج الزراعى واستصلاح الاراضي الذي يشهد طفرة غير مسبوقة فى مصر.

جاء لقاء السفير بسام راضي برئيس منظمة الفاو شو دونيو في اطار تقديم أوراق اعتماده مندوباً دائماً لمصر لدى مُنظمة الأغذيّة والزراعة الفاو، حيث الجدير بالذكر أن روما تستضيف مقار منظمات ووكالات الأمم المتحدة المعنية بالأغذية والزراعة (الفاو / برنامج الغذاء العالمى / صندوق الإيفاد) ويعد السفير بسام راضى مندوباً دائماً لمصر لدى تلك المنظمات الثلاث.