عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل عامل بسبب خلافات الجيرة في القليوبية

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات بنها بالقليوبية الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل على ماهر هلال، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى سعيد عبد الحميد الخدل، وأحمد محمد السعيد غنيمى، وأمانة سر محمد على الحضرى، ولطيف عبدالجواد، تأجيل محاكمة 3 متهمين بينهم هارب، لقيامهم بقتل عامل والشروع فى قتل نجل عمه بقرية كفر مويس بدائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية لخلافات سابقة مع أحد أفراد العائلة، لجلسة الخميس المقبل الموافق 16 مارس الجارى للمرافعة .

شاب يقتل شقيقه فى مشاجرة بسبب خلافات أسرية بالقليوبية

تعطل الحركة على الطريق الزراعي السريع بالقليوبية بسبب تصادم 3 سيارات


وتضمن أمر الإحالة في القضيه رقم 18685 لسنة 2022 جنح مركز بنها، والمقيدة برقم 2979 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أنه فى يوم 6 /11/ 2022 ، قام كل من: " عرفه م م" ٤٥ سنة، " نبيل م م ٣٧ سنة، و" رمضان م.م" 42 سنة، وجميعهم مقيمين بقرية كفر مويس بدائرة مركز بنها قتلوا المجني عليه " مصطفي ج. ع" عامل بمطبعة.


وذلك عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية عقدوا العزم علي قتله وأعدوا لذلك الغرض سلاح ابيض بان تربصوا به بمحل الواقعة بحوزتهم السلاح الأبيض سالف البيان وما أن ظفروا به حتى افتعل الثاني مشادة بينه المجنى عليه واثنائها ظهر الأول وباغته بطعنه بالسلاح الأبيض سالف البيان قاصدين من لك قتله فأحدثوا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياته حال تواجد المتهم الثالث على مسرح الجريمة للشد من أزرهما على النحو المبين بالتحقيقات وقد أقترنت تلك الجناية بجناية أخري وهي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر.


وشرعوا في قتل المجني عليه " شعبان ع. ع"  عمداً مع سبق الإصرار - الترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتله وأعدوا لذلك الغرض سلاح أبيض بأن ربصوا به وبحوزتهم السلاح الأبيض سالف البيان وما أن ظفر به المتهم الاول حتى تعدى عليه بالسلاح الأبيض الذي يحوزه صوب رأسه حال وجود باقي المتهمين بمسرح الواقعة للشد بن أزره قاصدين من ذلك قتله إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو لقي المجنى عليه الضربة بيده فحدثت إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق وتداركه العلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

القليوبية محافظة القليوبية التقرير الطبي تأجيل محاكمة محكمة جنايات بنها قرية كفر مويس تأجيل محاكمة 3 متهمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. فيفا يزف بشرى سارة لـ الأهلي

قرارات عاجلة ورقابة مكثفة.. الهلال السوداني وصن داونز تحت أعين كاف

شوبير يكشف تطورا جديدا يقلب الموازين في أزمة كهربا مع الزمالك

2000 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن بالمصنعية

اليوم ذروة العاصفة.. انخفاض الحرارة وسيول في 14 منطقة وأمطار بهذه المحافظات

قرار نهائي.. أشرف بن شرقي يحسم الجدل حول عودته لـ الزمالك

تغير المناخ : سقوط أمطار رعدية على تلك المناطق خلال ساعات

انخفاض ملحوظ.. مفاجأة سارة عن أسعار الدواجن اليوم

موضوعات متعلقة

سقوط شخص من الطابق الثالث في بنها بالقليوبية

تأجيل محاكمة المتهم بقتل إمام وخطيب بالقليوبية لجلسة 16 مارس

شاب يقتل شقيقه فى مشاجرة بسبب خلافات أسرية بالقليوبية

ترشيحاتنا

كشف الحقيقة.. أسير أوكراني يفجر مفاجآت صادمة بشأن معارك باخموت

مفتي الجمهورية: نقدم خدمات عديدة تتعلق باستقرار الأسرة من خلال مواقع التواصل

البيت الأبيض: بوينج للطائرات أكملت اليوم صفقة تاريخية مع المملكة السعودية

تفاصيل لأول مرة.. جنرال أمريكي يكشف عن مساعدة القوات الجوية الأوكرانية

أثار الجدل.. تصريح صادم من ترامب بشأن تغيير النظام في الولايات المتحدة

قرار عاجل من زيلينسكي والقيادة العسكرية الأوكرانية بشأن باخموت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استرالي يفأجا بعنكبوت غريب في مكان غير متوقع أثناء سيره

تفاصيل أغرب جريمة بين الحيوانات.. 3000 دجاجة أنهت حياة ثعلب في فرنسا

شياطين البحر تغزو شواطئ غزة بالعشرات في شهرين بالعام.. صور

القوات المسلحة تنظم زيارة للملحقين العسكريين للكلية الفنية العسكرية

فيديو

نهاية يتمناها الجميع .. وفاة مدرس بالغربية أثناء ختم القرآن في المسجد

أقصر وأطول يوم.. كم ساعة يصومها المصريون في رمضان؟

أنا قادر.. الأغنية الدعائية لمسلسل جعفر العمدة لأحمد سعد تحقق مليون مشاهدة

عمر السعيد: الستات هتقعد في بيوتها بسبب العند والندية مع أزواجهم.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

كريمة أبو العينين

‏ ألم تكتفِ يا صلاح!!

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

اﻟﻤﺰﻳﺪ