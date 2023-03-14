تأجيل محاكمة المتهمين بقتل عامل بسبب خلافات الجيرة في القليوبية

قررت محكمة جنايات بنها بالقليوبية الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل على ماهر هلال، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى سعيد عبد الحميد الخدل، وأحمد محمد السعيد غنيمى، وأمانة سر محمد على الحضرى، ولطيف عبدالجواد، تأجيل محاكمة 3 متهمين بينهم هارب، لقيامهم بقتل عامل والشروع فى قتل نجل عمه بقرية كفر مويس بدائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية لخلافات سابقة مع أحد أفراد العائلة، لجلسة الخميس المقبل الموافق 16 مارس الجارى للمرافعة .



وتضمن أمر الإحالة في القضيه رقم 18685 لسنة 2022 جنح مركز بنها، والمقيدة برقم 2979 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أنه فى يوم 6 /11/ 2022 ، قام كل من: " عرفه م م" ٤٥ سنة، " نبيل م م ٣٧ سنة، و" رمضان م.م" 42 سنة، وجميعهم مقيمين بقرية كفر مويس بدائرة مركز بنها قتلوا المجني عليه " مصطفي ج. ع" عامل بمطبعة.



وذلك عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية عقدوا العزم علي قتله وأعدوا لذلك الغرض سلاح ابيض بان تربصوا به بمحل الواقعة بحوزتهم السلاح الأبيض سالف البيان وما أن ظفروا به حتى افتعل الثاني مشادة بينه المجنى عليه واثنائها ظهر الأول وباغته بطعنه بالسلاح الأبيض سالف البيان قاصدين من لك قتله فأحدثوا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياته حال تواجد المتهم الثالث على مسرح الجريمة للشد من أزرهما على النحو المبين بالتحقيقات وقد أقترنت تلك الجناية بجناية أخري وهي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر.



وشرعوا في قتل المجني عليه " شعبان ع. ع" عمداً مع سبق الإصرار - الترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتله وأعدوا لذلك الغرض سلاح أبيض بأن ربصوا به وبحوزتهم السلاح الأبيض سالف البيان وما أن ظفر به المتهم الاول حتى تعدى عليه بالسلاح الأبيض الذي يحوزه صوب رأسه حال وجود باقي المتهمين بمسرح الواقعة للشد بن أزره قاصدين من ذلك قتله إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو لقي المجنى عليه الضربة بيده فحدثت إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق وتداركه العلاج على النحو المبين بالتحقيقات.