أثار الجدل.. تصريح صادم من ترامب بشأن تغيير النظام في الولايات المتحدة

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إنه لا يريد أن تدعم واشنطن تغيير النظام في روسيا، لكنه يود أن يحدث ذلك في بلاده.

جاءت تصريحات ترامب ردا على استبيان حول الأزمة الأوكرانية أرسله مضيف قناة “فوكس نيوز” تاكر كارلسون إلى المرشحين الجمهوريين المعلنين والمحتملين الذين يسعون للحصول على ترشيح الحزب للرئاسة عام 2024.

وأجاب ترامب على أحد الأسئلة: “يجب أن ندعم تغيير النظام في الولايات المتحدة، وهذا أكثر أهمية بكثير”.

وفي رده على كارلسون، كرر ترامب إلى حد كبير مزاعمه بأنه لو كان الرئيس، فلن يتصاعد الصراع في أوكرانيا إلى حرب وأنه يمكن أن ينهيها في غضون 24 ساعة إذا عاد إلى منصبه.

كما أعرب عن غضبه تجاه الدول الأوروبية التي اتهمها باستغلال الولايات المتحدة.

وقال ترامب: “يجب أن يدفعوا على الأقل ما يعادل ما تدفعه الولايات المتحدة لمساعدة أوكرانيا”، مطالبا بأن “يدفعوا لنا الفرق، بأثر رجعي، مجادلًا بأن الدفاع عن أوكرانيا هو مصلحة حيوية للاتحاد الأوروبي ولكن ليس للولايات المتحدة”.

وسأل اختبار كارلسون في أوكرانيا المرشحين الجمهوريين المحتملين عن آرائهم حول تمويل أوكرانيا، وفعالية العقوبات المناهضة لروسيا، وخطر التصعيد النووي وإمكانية الإطاحة بالحكومة الروسية.

ورد معظم من تم الاتصال بهم، باستثناء مبعوثة ترامب السابقة للأمم المتحدة نيكي هايلي ومستشاره السابق للأمن القومي جون بولتون، حسبما قال كارلسون.