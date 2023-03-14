صحة الإسماعيلية: إعدام 35 كيلو أغذية وضبط 15 مخالفة

قال الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، إنه وفق توجيهات وزارة الصحة والسكان باستمرار الحملات على المنشآت الغذائية، لضبط وإحكام المتابعة والرقابة على الأسواق خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، شَن مكتب الأغذية بإدارة القصاصين الصحية عِدة حملات على بعض المنشآت الغذائية بمدينة القصاصين وضواحيها.

وأضاف حطب أنه تم المرور الميداني على 17 منشأة غذائية، تنوعت بين محلات ومطاعم ومخابز ومنافذ لبيع الأغذية، تم خلالها سحب 13 عينة متنوعة من الأغذية المتداولة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأكد حطب، أن تلك الحملات المتتابعة أسفرت عن تحرير 15 محضر جنحة صحية لعدم وجود شهادات صحية وعدم نظافة المنشآت وعرض الأغذية خارج المحال والغش التجاري، وإعدام 35 كيلو أغذية غير محتفظة بالخواص الطبيعية، والتوصية بالغلق الإداري لـ 4 منشآت غير مستوفية الاشتراطات الصحية وبها خطر داهم علي الصحة العامة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن تلك الحملة تمت تحت إشراف دكتوره شيرين الهادى مدير ادارة الطب الوقائي، والدكتورة سمر حامد مدير إدارة مراقبة الأغذية، والدكتور محمد إبراهيم مدير إدارة القصاصين الصحية، وأشرف الديبة مراقب أول الإدارة ورئيس مكتب الأغذية، وعبد الرحمن محمد وعبدالله موسي مفتشا الأغذية بالقصاصين.