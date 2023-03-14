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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أدنى مستوى منذ سبتمبر 2021.. التضخم ينخفض 6% في الولايات المتحدة الأمريكية

التضخم في الولايات
التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في بيان نشره البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية تباطأ لأدنى مستوى منذ سبتمبر 2021، قائلاً: "التضخم السنوي انخفض بمقدار الثلث عن الصيف".

 

وأظهرت بيانات أمريكية اليوم، أن معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة انخفض بنحو 6% في فبراير الماضي، مقابل زيادات تبلغ 9% تقريباً خلال الصيف الماضي، لكنه لا يزال أعلى 3 مرات من هدف الفيدرالي البالغ 2%.

 

وفي وقت سابق، قال بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إن التضخم لا يزال مرتفعاً، وأن المزيد من عمليات رفع الفائدة مسألة ضرورية للسيطرة عليه.

 

وفي التقرير نصف السنوي للمركزي الأمريكي، شدد جيروم باول ورفاقه على أن لجنة السياسة النقدية ملتزمة بقوة لإعادة التضخم نحو المستهدف البالغ 2%.

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وأضاف: الزيادات المستمرة في النطاق المستهدف ستكون مناسبة من أجل الوصول إلى سياسة نقدية مقيدة بشكل كاف.

 

كما شدد الفيدرالي على أنه مدرك تماماً للتحديات التي يفرضها التضخم المرتفع على الاقتصاد.

 

وأشار التقرير إلى أن ثقة المستهلك لا تزال منخفضة للغاية، أما إنفاق الأسر فيبدو أنه أقل دعماً إلى حد ما لنمو الإنفاق.

 

وكان الاحتياطي الفيدرالي رفع الفائدة بنحو 25 نقطة أساس في اجتماع فبراير، بعد زيادتها 50 نقطة أساس في آخر اجتماع في 2022.

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