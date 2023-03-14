بدعوة من بايدن.. سوناك يزور واشنطن في يونيو القادم

نقلت شبكة "سكاي نيوز" عن بيان لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك سيزور واشنطن في يونيو بدعوة من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ونقلت المحطة التلفزيونية عن خطاب سوناك عقب المحادثات في الولايات المتحدة قوله، "أنا سعيد جدًا بقبول دعوة الرئيس بايدن وسأزور الولايات المتحدة في يونيو". حسبما ذكرت وكالة “سبوتنيك” الروسية.

وأعلن بايدن عن خطط لزيارة أيرلندا الشمالية وأيرلندا بحسب التقرير. باستثناء أي مفاجآت، سيتم الإعلان عن تفاصيل الزيارة قريبًا.

كما التقى قادة الدول الثلاث الأعضاء في التحالف بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا في سان دييغو، كاليفورنيا أمس الإثنين. وأعلنوا بدء خطة من ثلاث خطوات لتزويد كانبرا بغواصات نووية خالية من الأسلحة النووية وتكنولوجيا إنتاجها.

وفي سبتمبر 2021، ستقيم أستراليا شراكة مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في شكل "AUKUS"، باستخدام تكنولوجيا الولايات المتحدة وبريطانيا لبناء غواصات تعمل بالطاقة النووية لأستراليا.