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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فوز 339 مواطنا بقرعة الحج في كفر الشيخ.. صور

مدير أمن كفر الشيخ
مدير أمن كفر الشيخ

شهد اللواء خالد عبدالسلام، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد للمحافظة، نيابة عن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، القرعة العلنية للحج 2023 في كفر الشيخ، بقصر ثقافة كفر الشيخ، والتي نظمتها مديرية الأمن في كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، بحضور عدد من قيادات المديرية.

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وأسفرت القرعة العلنية عن فوز 339 شخصاً، و175 احتياطياً، وتخصيص نسبة 3% لكبار السن، بواقع 11 شخصاً.

وشهد قصر ثقافة كفر الشيخ، فرحة وإطلاق الزغاريد من قبل الفائزين بقرعة الحج، إضافة إلى إطلاق التلبية، وسط حالة من الارتياح، وسيتم اعلان الفائزين بكل مركز شرطة.

 وكانت مراكز وأقسام الشرطة بمديرية أمن كفر الشيخ، تلقت طلبات حج القرعة، وكذلك من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت، أو من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك.

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محافظ كفر الشيخ القرعة العلنية كفر الشيخ جامعة كفر الشيخ جمال نور الدين

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