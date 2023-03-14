فوز 339 مواطنا بقرعة الحج في كفر الشيخ.. صور

شهد اللواء خالد عبدالسلام، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد للمحافظة، نيابة عن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، القرعة العلنية للحج 2023 في كفر الشيخ، بقصر ثقافة كفر الشيخ، والتي نظمتها مديرية الأمن في كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، بحضور عدد من قيادات المديرية.

وأسفرت القرعة العلنية عن فوز 339 شخصاً، و175 احتياطياً، وتخصيص نسبة 3% لكبار السن، بواقع 11 شخصاً.



وشهد قصر ثقافة كفر الشيخ، فرحة وإطلاق الزغاريد من قبل الفائزين بقرعة الحج، إضافة إلى إطلاق التلبية، وسط حالة من الارتياح، وسيتم اعلان الفائزين بكل مركز شرطة.

وكانت مراكز وأقسام الشرطة بمديرية أمن كفر الشيخ، تلقت طلبات حج القرعة، وكذلك من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت، أو من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك.

IMG-20230314-WA0191

IMG-20230314-WA0187

IMG-20230314-WA0188

IMG-20230314-WA0190

IMG-20230314-WA0195

IMG-20230314-WA0186

IMG-20230314-WA0196

IMG-20230314-WA0194

IMG-20230314-WA0192

IMG-20230314-WA0189