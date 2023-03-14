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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بني سويف تنظم برنامجا لفوج سياحي أثناء رحلتهم النيلية من القاهرة إلى أسوان

وفد سياحي ببني سويف
وفد سياحي ببني سويف

نظمت الإدارة العامة للسياحة ببني سويف  برنامجاُ  سياحياً لأحد الأفواج السياحية الأجنبية، وفي إطار فعاليات  عيد بني سويف القومي  مارس 2023، وضمن خطة المحافظة لتنشيط السياحة ، حيث تم " أمس" استقبال فوج مكون من 41 من السياح الإنجليز على متن الباخرة السياحية مصر  " فندق عائم "قادمة  من القاهرة  متجهة إلى أسوان.

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وأعدت الإدارة وبتوجيهات من المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، برنامج سياحياُ ،" اليوم الواحد" تضمن استقبال الفوج بالمرسى ، وتنظيم جولة حرة بالممشى السياحي للكورنيش ،للاستمتاع بمنظر ورعة النيل ، بجانب تنظيم حفل فنى أحييته فرقة بني سويف للفنون الشعبية، وقدمت خلاله عروض : التنورة والطبول ورقصة الصعيدي، وحازت على إعجاب الفوج  وتجاوبهم مع أعضاء الفرقة  ، وذلك في حضور رانيا عزت مدير عام السياحة ، هبة السيد وكيل الإدارة، محمد فتحي مسؤول الرحلات بالإدارة ومسؤولى الكورنيش.

 

وأوضحت مدير السياحة، أن أعضاء الفوج السياحي أعربوا عن تقديرهم لحفاوة الاستقبال  وجمال الطبيعة ببني سويف، مشيدين بما لاقوه من تيسيرات أثناء تواجدهم بالمحافظة، موجهين الشكر لمسؤولى الأجهزة التنفيذية المعنية "تحت قيادة محافظ الإقليم الدكتور محمد هاني غنيم "على الجهد المبذول  وتوفير كافة التسهيلات والتأمين أثناء توقفهم بالمحافظة خلال رحلتهم  النيل من القاهرة شمالاً إلى أسوان جنوباً.

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