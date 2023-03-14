عيش التجربة.. أسعار عقد القران في المساجد الأثرية

يبحث الكثير من المقبلين على الزواج عن أسعار عقد القران في المساجد الأثرية، ليعيشوا تجربة خيالية تذكر في تاريخ حياتهم وسط أجواء تاريخية لن تتوفر إلا في مصر وحجم تاريخها العظيم من الحضارة الإسلامية.



أسعار عقد القران في المساجد الأثرية، حدده المجلس الأعلى للآثار وفقا للوائحه والقوانين المنظمة لإقامة عقد القران في المساجد التاريخية التابعة له، والتى سعرت لتوافق وتناسب أغلب المصريين.

أسعار عقد القران في المساجد الأثرية

أسعار عقد القران في المساجد الأثرية كالتالي: صحن مسجد محمد على بالقلعة مقابل 20000 جنيه "عشرون الف جنيه" ، وبحد أقصى 200 فرد فقط وحال زيادة العدد عن 200 فرد ، يحصل 5000 "خمسة آلاف جنيه" عن كل فرد.



وحدد المجلس الأعلى للآثار ، عقد القران فى مساجد "أحمد بن طولون و الحاكم بأمر الله ، وصحن أو ساحة مساجد "الرفاعى -السلطان حسن" ، وفقا لـ أسعار عقد القران في المساجد الأثرية، بقيمة 10000 عشرة آلاف جنيه ، وبحد أقصى 200 فرد فقط وحال زيادة العدد عن 200 فرد ، يحصل 3000 جنيه "ثلاثة آلاف جنيه" عن كل 100 فرد فأقل.

ويعد أسعار عقد القران في المساجد الأثرية، أمرا بات البحث والسؤال عنه أمرا هاما لكثير من المقبلين على الزواج، ليتيح الأعلي للآثار أسعاره والتى تضمنت ضوابطها لا يسمح بإقامة عقد القران فى مواعيد العمل الرسمية بالإضافة إلي أنه حال رغبة مقدم الطلب في استخدام المرافق "ماء -كهرباء" يحصل مقابل قدره 1000 جنيه "الف جنيه.



وحدد المجلس الأعلي للآثار وفقا لضوابط أسعار عقد القران في المساجد الأثرية مدة عقد القران 3 ساعات فقط، وهي المتاحة أمام كل المقبلين على الزواج.