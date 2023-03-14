عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عيش التجربة.. أسعار عقد القران في المساجد الأثرية

أسعار عقد القران
أسعار عقد القران في المساجد الآثرية

يبحث الكثير من المقبلين على الزواج عن أسعار عقد القران في المساجد الأثرية، ليعيشوا تجربة خيالية تذكر في تاريخ حياتهم وسط أجواء تاريخية لن تتوفر إلا في مصر وحجم تاريخها العظيم من الحضارة الإسلامية.


أسعار عقد القران في المساجد الأثرية، حدده المجلس الأعلى للآثار وفقا للوائحه والقوانين المنظمة لإقامة عقد القران في المساجد التاريخية التابعة له، والتى سعرت لتوافق وتناسب أغلب المصريين.

 

أسعار عقد القران في المساجد الأثرية

أسعار عقد القران في المساجد الأثرية كالتالي: صحن مسجد محمد على بالقلعة مقابل 20000 جنيه "عشرون الف جنيه" ، وبحد أقصى 200 فرد فقط وحال زيادة العدد عن 200 فرد ، يحصل 5000 "خمسة آلاف جنيه" عن كل فرد.


وحدد المجلس الأعلى للآثار ، عقد القران فى مساجد "أحمد بن طولون و الحاكم بأمر الله ، وصحن أو ساحة مساجد "الرفاعى -السلطان حسن" ، وفقا لـ أسعار عقد القران في المساجد الأثرية، بقيمة 10000 عشرة آلاف جنيه ، وبحد أقصى 200 فرد فقط وحال زيادة العدد عن 200 فرد ، يحصل 3000 جنيه "ثلاثة آلاف جنيه" عن كل 100 فرد فأقل.

 

ويعد أسعار عقد القران في المساجد الأثرية، أمرا بات البحث والسؤال عنه أمرا هاما لكثير من المقبلين على الزواج، ليتيح الأعلي للآثار أسعاره والتى تضمنت ضوابطها لا يسمح بإقامة عقد القران فى مواعيد العمل الرسمية بالإضافة إلي أنه حال رغبة مقدم الطلب في استخدام المرافق "ماء -كهرباء" يحصل مقابل قدره 1000 جنيه "الف جنيه.


وحدد المجلس الأعلي للآثار وفقا لضوابط أسعار عقد القران في المساجد الأثرية مدة عقد القران 3 ساعات فقط، وهي المتاحة أمام كل المقبلين على الزواج.

عقد القران في المساجد الآثرية أسعار عقد القران في المساجد الآثرية المساجد الأثرية عقد القران في المساجد المجلس الاعلى للاثار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. فيفا يزف بشرى سارة لـ الأهلي

عاجل.. فيفا يعلن مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025

قرارات عاجلة ورقابة مكثفة.. الهلال السوداني وصن داونز تحت أعين كاف

هترخص البلدي وبنص السعر.. كل ما تريد معرفته عن اللحوم التشادي ومنافذ بيعها

شوبير يكشف تطورا جديدا يقلب الموازين في أزمة كهربا مع الزمالك

قرار نهائي.. أشرف بن شرقي يحسم الجدل حول عودته لـ الزمالك

اليوم ذروة العاصفة.. انخفاض الحرارة وسيول في 14 منطقة وأمطار بهذه المحافظات

محامي كهربا يُفجر مفاجأة مدوية بشأن أزمته مع الزمالك

ترشيحاتنا

تفاصيل إيداع طفلين بدار رعاية في المنوفية.. وعزة مصطفى تشكر موقع صدى البلد

أسعار الذهب في الكويت اليوم الثلاثاء 14-3-2023

البيت الأبيض: إسقاط مقاتلة روسية لمسيرة أمريكية عمل غير مسئول

تزوج "سوسن بدر" صديقة أمه..من هو نجل ناهد فريد شوقي؟ | صور

بعد فشل الرجال.. روسيا تجند السجينات للحرب

قبل شهر رمضان.. قوافل الداخلية تلبي طلبات أهالينا بشمال سيناء| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل رمضان.. احترس من تخزين الأطعمة والمشروبات بهذه الطريقة في ثلاجتك

عشان رمضان .. طرق اكتشاف التمر الفاسد من الجيد

طريقة عمل دجاج محشي بخلطة الأرز

تزوج 4 ستات بـ 5 آلاف جنيه| مريم للقاضي: هكذا أغراني فسقطت في المستنقع

فيديو

«أصابني بارتجاج»..علا غانم تكشف المستور عن علاقتها بطليقها..فيديوجراف

إعلان عاجل من العالم الهولندي بشأن التنبؤ بزلازل جديدة مدمرة.. ماذا قال؟ «فيديوجراف»

نهاية يتمناها الجميع .. وفاة مدرس بالغربية أثناء ختم القرآن في المسجد

أقصر وأطول يوم.. كم ساعة يصومها المصريون في رمضان؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

كريمة أبو العينين

‏ ألم تكتفِ يا صلاح!!

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

اﻟﻤﺰﻳﺪ