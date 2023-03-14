زاهية وآية ضحايا في رمضان.. كيف تخلص مقاول كرداسة من زوجتيه بسلاح واحد؟

قبل قرابة عام من الآن وفي شهر رمضان الكريم قرر مقاول التخلص من زوجتيه دفعة واحدة بعد كثرة الخلافات بينهما فأخرج سلاحه الناري وأطلق رصاصتين استقرت كل منهما في رأسي الزوجتين وقف المتهم للحظات يشاهد جثتي زوجتيه غارقتين في دمائهما ثم فر هاربا قبل أن يسقط في قبضة مباحث الجيزة.

الجريمة التي وقعت أحداثها في شهر أبريل الماضي بدأت عندما تلقت مديرية امن الجيزة إخطارا بالعثور على جثتي ربتي منزل داخل شقتهما بمدينة كرداسة، انتقلت على الفور قوات الأمن، وتبين من الفحص وجود جثتين لسيدتين كل منهما مصابة برصاصة في الرأس وكلتاهما داخل غرفة واحدة.

شكل مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث، لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية الجاني والدافع وراء ارتكاب الجريمة، تبين من التحريات ومن خلال مناقشة سيدة قريبة المجني عليهما، قالت إنها أثناء ذهابها لهما داخل المنزل ظهرا فوجئت بزوجهما يخرج مسرعا من المنزل وملابسه ملطخة بالدماء واستقل سيارته وفر هاربا، ما أثار الشك لديها فأسرعت داخل المنزل لتعثر على جثتي الزوجتين غارقتين في دمائهما.

أضافت التحريات أن الزوج مقاول خفراء تزوج من السيدتين منذ قرابة 4 سنوات في وقت متقارب وأنجب من الأولى طفلا ومن الثانية طفلين تبلغ أعمارهم من سنتين إلى 4 وكانوا متواجدين لدى جدهم وقت تنفيذ المتهم للجريمة.

تم إعداد عدة أكمنة تتبع خط هروب المتهم لالقاء القبض عليه، بعد عدة ايام من البحث ونشر الاكمنة الثابدتة والمتحركة وتم ضبطه واقتياده الى النيابة العامة وبمواجهته باتهامه بقتل زوجتيه اعترف بارتكاب الجريمة مشيرا الى ان كثرة الخلافات بينهم دفعته للتخلص منهما في يوم واحد وبسلاح واحد وردد قائلا: "قرفوني في عيشتي وزهقوني خلصت منهم".

بعد ورود كافة التقارير اللازمة من الطب الشرعي والأدلة الجنائية قررت النيابة العامة احالة المتهم الى محكمة الجنايات وبعد تداول القضية في عدة جلسات قررت محكمة جنايات الجيزة باحالة أوراق المتهم لفضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه لاتهامه بقتل سيدتين بكرداسة وحددت المحكمة 12 أبريل للنطق بالحكم.

كشفت تحقيقات القضية رقم 15362 لسنة 2022 جنايات كرداسة، أنّ المتهم "إبراهيم. ح"، 43 عاما، مقاول، قتل المجني عليهما زوجتيه "زاهية. ع"، "وآية. م، بعد خلاف بينهما فبيت النية وعقد العزم على قتلهما، وما إن ظفر بهما حتى أشهر فى وجههما سلاحا ناريا محدثا إصابتهما التي أودت بحياتهما.