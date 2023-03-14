عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الوصايا الأخيرة .. نجلة الموسيقار محمد عبد الوهاب تكشف أسرارا لأول مرة

الموسيقار محمد عبد
الموسيقار محمد عبد الوهاب

كشفت "عفت عبد الوهاب" ابنة الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب، أن أغنية  "من غير ليه" أخر أغانيه كانت إثبات لنفسه أنه مازال قادر على الغناء رغم كبر سنه، وان الأغنية نجحت نجاحا كبيرا، معقبة :" كنت بمشي في كل مكان أسمع الغنوة دي، و الناس كانوا منبهرين أن في السن ده غنى الأغنية ديه".

أكدت "عفت" خلال مداخلة لها ببرنامج “من مصر” المذاع على فضائية سي بي سي، أنه كان سعيد جدا بهذا النجاح الذي حققه، و أن هذه الأغنية بمثابة رسالة وداع منه لجمهوره قبل وفاته، خاصة أنها كانت تسبق وفاته ب سنه واحدة فقط.


أضافت نجلة محمد عبد الوهاب أنه كان متدين و يدرك أن لكل سن عمله، و أن عائلة والدها كلها شيوخ و هم من تولوا تربيته، و أنه عانى و بذل مجهودا كبيرا ليصبح فنان، حتى أقتنعوا أهله بهذا الأمر.

الوصايا الأخيرة لأبنائه

و كشفت"عفت" أنها كانت مريضة عندما توفى والدها و ظلت أسبوع لم تراه، وعن أخر وصية له فهو دائما كان يوصيهم و ليس فقط في الأواخر أن يتضعوا و يلتزموا دائما، و أن يظلوا محترمين و ليس متكبرين، و لن يستغلوا أنهم أبنائه ليتكبروا على الجمهور.   

محمد عبد الوهاب عفت عبد الوهاب من غير ليه وصية اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. فيفا يزف بشرى سارة لـ الأهلي

ولا عزاء للزعلانين.. تعليق ناري من شوبير على مشاركة الأهلي بمونديال الأندية

تحت الرقابة.. كاف يوافق على طلب الأهلي ويصدم الهلال بلقاء صن داونز

هترخص البلدي وبنص السعر.. كل ما تريد معرفته عن اللحوم التشادي ومنافذ بيعها

قرارات عاجلة ورقابة مكثفة.. الهلال السوداني وصن داونز تحت أعين كاف

عاجل.. فيفا يعلن مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025

شوبير يكشف تطورا جديدا يقلب الموازين في أزمة كهربا مع الزمالك

قرار نهائي.. أشرف بن شرقي يحسم الجدل حول عودته لـ الزمالك

ترشيحاتنا

بنصف سعر البلدي.. مفاجأة في أسعار اللحوم التشادي ومنافذ بيعها| شاهد

قوات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز محافظ جنين وإغلاق حاجز مدينة الخليل

الأرز بـ14 جنيها.. التموين: التخفيضات طالت كافة السلع في معرض أهلا رمضان

ابنة محمد عبدالوهاب: والدي أثرى الموسيقى وجعلها في وجدان كل مصري وعربي

حرصا على سلامة أبنائنا الطلاب.. تعليق الدراسة لسوء الأحوال الجوية في السعودية

للمقبلين على الزواج.. الإفتاء تكشف بديل الذهب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه.. سرعة وبطئ ضربات القلب تصيبك بهذه المشاكل الصحية

بوادر أزمة دبلوماسية.. لماذا ترفض بريطانيا إعادة رخام البارثينون إلى اليونان؟

أطعمة تساعد على تحسين وظائف الغدة الدرقية

الكتابة على أجساد الضحايا وابتزازهن بمقاطع مخلة.. القبض على دجال العراق

فيديو

كشفت عن معاناتها.. موديل شهيرة تستغيث من الظلم وتعلن سر اختفائها

بسبب علاقة غير شرعية.. لغز إنهاء حياة عامل على يد صديقه| شاهد

لاعبو الأهلي تحت التهديد وسر غضب كولر.. ماذا يحدث؟ |شاهد

«أصابني بارتجاج»..علا غانم تكشف المستور عن علاقتها بطليقها..فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

كريمة أبو العينين

‏ ألم تكتفِ يا صلاح!!

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

اﻟﻤﺰﻳﺪ