الوصايا الأخيرة .. نجلة الموسيقار محمد عبد الوهاب تكشف أسرارا لأول مرة

كشفت "عفت عبد الوهاب" ابنة الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب، أن أغنية "من غير ليه" أخر أغانيه كانت إثبات لنفسه أنه مازال قادر على الغناء رغم كبر سنه، وان الأغنية نجحت نجاحا كبيرا، معقبة :" كنت بمشي في كل مكان أسمع الغنوة دي، و الناس كانوا منبهرين أن في السن ده غنى الأغنية ديه".

أكدت "عفت" خلال مداخلة لها ببرنامج “من مصر” المذاع على فضائية سي بي سي، أنه كان سعيد جدا بهذا النجاح الذي حققه، و أن هذه الأغنية بمثابة رسالة وداع منه لجمهوره قبل وفاته، خاصة أنها كانت تسبق وفاته ب سنه واحدة فقط.



أضافت نجلة محمد عبد الوهاب أنه كان متدين و يدرك أن لكل سن عمله، و أن عائلة والدها كلها شيوخ و هم من تولوا تربيته، و أنه عانى و بذل مجهودا كبيرا ليصبح فنان، حتى أقتنعوا أهله بهذا الأمر.

الوصايا الأخيرة لأبنائه

و كشفت"عفت" أنها كانت مريضة عندما توفى والدها و ظلت أسبوع لم تراه، وعن أخر وصية له فهو دائما كان يوصيهم و ليس فقط في الأواخر أن يتضعوا و يلتزموا دائما، و أن يظلوا محترمين و ليس متكبرين، و لن يستغلوا أنهم أبنائه ليتكبروا على الجمهور.