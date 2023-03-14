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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

معوض: مونديال 2025 فرصة للأهلي لوضع خطة واضحة لتكوين فريق قوي

صدى البلد

 

أكـد سيد معوض نجم منتخب مصر السابق، كأس العالم للأندية 2025 ستكون من أعظم البطولات التي سوف يشارك فيها النادي الأهلي.

وقال معوض في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "يجب أن يستعد النادي الأهلي جيدًا ويتم وضع خطة واضحة لتكوين فريق كرة قدم ممتع للجماهير، ولابد من تغير نظرة النادي للمحترفين الأجانب، وتمديد التعاقد مع المدير الفني حتى 2025، حتى يخطط جيدًا خلال العامين القادمين".

وتابع: "أتمنى عدم الانجراف وراء فقدان البطولات أو الفوز بها، لكن لابد أن يتم وضع خطة طويلة الآمد لتكوين فريق يحرز الألقاب لمدة 8 سنوات قادمة، لابد أن يتواجد 5 أو 6 محترفين على مستوى عالٍ يصنعون الفارق ويساهمون في انتصارات الفريق بدلا من اللاعبين أصحاب المستويات المتذبذبة".

وأضاف: "الأهلي عليه أن يجهز فريقًا قويًا خلال موسمين من أجل المشاركة في مونديال 2025، وليس عيبًا خسارة أي لقب في سبيل تكوين فريق قوي مع مدرب مميز".

وبسؤاله هل يصلح كولر لأن يكون مشروعًا للأهلي حتى 2025، قال: "كان يسير جيدًا في بداية الموسم لكن الفترة الأخيرة تراجع مستوى وأداء الفريق، لكن أرى أن كواليتي اللاعبين لو تغير سيكون لكولر شكل آخر، أي مدرب يستعين بالعناصر ويضم الصفقات التي يحتاجها وفقًا لرؤيته، وهو ما قد يساعده في العمل مع الأهلي بشكل أفضل".

وأتم: "بغض النظر عن بطولة إفريقيا، يجب تحديد خطة النادي الأهلي من أجل الاستعداد جيدًا لمونديال 2025، يجب أن يتم بناء فريق قوي، وموقف كولر يشبه روي فيتوريا الذي تم التعاقد معه للصعود لبطولة كاس العالم القادمة، ومنتخب المغرب تفوق في مونديال قطر بسبب وجود خطة جيدة تم العمل بها رغم تغيير المدربين والدفع بوليد الركراكي، لكن كان هناك قوام جيد للمغرب".

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