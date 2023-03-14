فوز هندسة المنصورة بالمركز الأول فى الدورة الثالثة لجائزة التميز الحكومى

سلم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة جائزة المركز الأول لجامعة المنصورة فى الدورة الثالثة ل" جائزة مصر للتميز الحكومي "حيث فازت كلية الهندسة بالمركز الأول فى جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة فئة الكليات على مستوى الجمهورية.

كما حصدت جامعة المنصورة عددا من الجوائز فى الفئات المختلفة

حصول ٥ كليات من أحسن ١٠ كليات على مستوى كليات جامعات الجمهورية

هندسة، طب، طب أسنان، طب بيطرى، حقوق.

وحصول فريقين من فرق العمل فريق التطوير المهنى كلية التجارة و فريق تطوير الريف بمشروع حياة كريمة من احسن ١٠ فرق على مستوى الجمهورية

وفى فئة تكافؤ الفرص و تمكين المرأة من احسن ١٠ على مستوى الجمهورية

جاء ذلك خلال اعلان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مساء اليوم الثلاثاء الموافق 14 مارس 2023، جوائز مصر للتميز الحكومي خلال فعاليات حفل توزيع جوائز الدورة الثالثة، تحت رعاية رئيس الجمهورية؛ الرئيس عبد الفتاح السيسي، ، وبحضور معالي مريم الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء بالإمارات، وبمشاركة عدد من السادة الوزراء والمحافظين

حضر مراسم التكريم الدكتور اشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة السابق، عمداء الكليات الفائزة الدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة الدكتورأشرف شومة عميد كلية الطب، الدكتور ياسر لطفي عميد كلية طب الأسنان، الدكتورة مها العشماوى عميد كلية الطب البيطرى، الدكتور وليد الشناوى عميد كلية الحقوق، الأستاذ محمد عبد اللطيف أمين عام الجامعة، الدكتور احمد رمضان رئيس فريق مركز التطوير المهنى بكلية التجارة، الدكتورة ايمان ابو الفضل رئيس فريق تطوير الريف المصري، الدكتور بيشوى القس منسق كلية الهندسة، الدكتورة أمينة صالح مدير عام التنظيم والإدارة، الدكتورة سماح يحيى فئة تكافؤ الفرص .

وأكد خاطر إن جامعة المنصورة شهدت خلال الـسنوات الأخيرة تطورًا كبيرًا في مختلف المجالات الأكاديمية والبحثية والإدارية، بما يدعم مشاركتها ومشاركة أبنائها من أعضاء هيئة التدريس والإداريين في شتى المسابقات ويرفع قدراتهم التنافسية، ويساهم في تطور الدولة المصرية وسعيها لتحقيق التنمية المستدامة وأن ثقافة التميز هى أساس رؤية مصر ٢٠٣٠ وأصبحت عنوانا للجمهورية الجديدة .

كما قدم التهنئة لكلية الهندسة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بها على تميزهم تكريمهم المستحق على جهدهم و تطوير الخدمات والانجازات التى حققتها الكلية لرفع اسم جامعة المنصورة بين الجامعات المصرية.