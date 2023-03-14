عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

صغيرة وسط الأموات.. العثور على جثة في ظروف غامضة بمقابر أوسيم

صدى البلد

حالة من الفضول تمتزج بالحزن انتابت أهالي مدينة أوسيم عقب العثور على جثة طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات ملقاة في مقابر أوسيم. 

 

كشفت التحريات الأولية عن وجود آثار حروق وكدمات في جسد الطفلة ما يشير الى وجود شبهة جنائية كما تبين ان الطفلة مجهولة الهوية. 

 

شكل اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة وتحديد هوية الطفلة وقاتلها والدافع وراء ارتكابه الواقعة، ويتولى فريق البحث برئاسة العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة عملية مناقشة أهالي المنطقة وفحص كاميرات المراقبة للتوصل الى خيط يقود لهوية المتخلصين من الطفلة. 

 

أحزان في شقة فيصل.. النيران حاصرت هاجر وفارقت الحياة أمام أسرتها

زاهية وآية ضحايا في رمضان.. كيف تخلص مقاول كرداسة من زوجتيه بسلاح واحد؟

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا يفيد بالعثور على جثة طفلة ملقاة في ظروف غامضة بدائرة مركز شرطة أوسيم.

 

وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لطفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، ونُقلت تحت تصرف النيابة العامة.

 

ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.

مقابر أوسيم جثة طفلة النجدة الجيزة حروق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. فيفا يزف بشرى سارة لـ الأهلي

ولا عزاء للزعلانين.. تعليق ناري من شوبير على مشاركة الأهلي بمونديال الأندية

تحت الرقابة.. كاف يوافق على طلب الأهلي ويصدم الهلال بلقاء صن داونز

هترخص البلدي وبنص السعر.. كل ما تريد معرفته عن اللحوم التشادي ومنافذ بيعها

قرارات عاجلة ورقابة مكثفة.. الهلال السوداني وصن داونز تحت أعين كاف

قرار نهائي.. أشرف بن شرقي يحسم الجدل حول عودته لـ الزمالك

شوبير يكشف تطورا جديدا يقلب الموازين في أزمة كهربا مع الزمالك

مهيب عبد الهادي يفجر مفاجأة بشأن بيرسي تاو

موضوعات متعلقة

أحزان في شقة فيصل.. النيران حاصرت هاجر وفارقت الحياة أمام أسرتها

زاهية وآية ضحايا في رمضان.. كيف تخلص مقاول كرداسة من زوجتيه بسلاح واحد؟

خلص على زوجتيه .. إحالة أوراق قاتل سيدتين في كرداسة للمفتي

حنان تعاني ألم الخيانة والغدر.. عشيقة جوزي طلعت أختي

فصل الرأس وفرّق جسدها أشلاء .. تفاصيل مثيرة في مقتل سيدة البدرشين

على المحور.. إصابة وكيل نيابة في انقلاب سيارته بالجيزة

مأساة بـ فيصل.. مصرع طفلة وإصابة 4 في حريق شقة سكنية

بيشم شرابات مستعملة.. سيدة تخلع زوجها بسبب مزاجه المقزز

ترشيحاتنا

جرام الذهب عيار 18 بـ 1,629 جنيها.. وهذا سعر عيار 21 الآن

سعر جوال تكنو Pop 6 في السعودية

سيارة أمريكية أكثر مبيعا فى الإمارات .. تقارير توضح

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 15 مارس 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

فوائد كتابة القرآن للأطفال .. تثبت الحفظ وتوصل المعنى

وليد سليمان ردا على مجاملته في الرخصة التدريبية: لا أهتم بالسوشيال ميديا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضرب الرئيس الأمريكي بالحذاء.. أول تعليق من منتظر الزيدي بعد 15 عاما

بقرار من الفيفا.. الزمالك يرافق الأهلي في كأس العالم 2025 في حالتين

متكلميش زوجك وانتي حافية.. 5 صور لياسمين عز وضعتها في مرمى الهجوم

خطر على الصحة.. طبيب يحذر من تناول العصائر الملونة في رمضان

فيديو

أول مسلسل ثلاثي الأبعاد عن مغامرات فرح وحمزة لإنقاذ المحمية

طليقها حرمها من ابنتها فتخلصت من حياتها.. حادث يثير ضجة على السوشيال ميديا|شاهد

بنصف سعر البلدي.. مفاجأة في أسعار اللحوم التشادي ومنافذ بيعها| شاهد

كشفت عن معاناتها.. موديل شهيرة تستغيث من الظلم وتعلن سر اختفائها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

كريمة أبو العينين

‏ ألم تكتفِ يا صلاح!!

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

اﻟﻤﺰﻳﺪ