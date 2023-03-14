فوائد كتابة القرآن للأطفال .. تثبت الحفظ وتوصل المعنى

كشف الشيخ حسن عبد النبي وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف، عن فوائد كتابة القرآن أثناء الحفظ للأطفال.

وقال عبد النبي، في فيديو منشور على صفحة الإدارة العامة لشئون القرآن بالأزهر الشريف، إن فوائد كتابة اللوح قبل حفظه مهمة لأنها تمكن وتثبت الحفظ لدى الطالب.

وأشار إلى أن من فوائد كتابة القرآن أثناء الحفظ ، أنه يعرف الطالب شكل الكلمة ، ويتعود على الكتابة ، وينطق اللسان بالكلمة ، وعينه تنظر إليه وقلبه يعي معناها.

وأوضح، أن الشخص الذي يحفظ القرآن بالكتابة أثناء الحفظ، لو جاء بعد فترة ونسي القرآن وأراد العودة إليه مرة أخرى، فإنه يستطيع الوصول إلى الحفظ مرة أخرى بسهولة بخلاف من حفظه بالنظر فقط.



لجنة مراجعة المصحف

أكد الدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف يوجه دائما فيما تحتاجه لجنة مراجعة المصحف من النواحي المادية والمعنوية.



وقال عياد خلال لقائه ببرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد” ، تقديم “الإعلامي حمدي رزق”، أنه كثيرا ما تأتي بعض المصاحف التي بها أخطاء فيسرع الجميع إلى مراجعتها وتصويبها دون كلل أو ملل.

وتابع أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، أن لجنة مراجعة المصحف الشريف تدقق في جميع المراحل المختلفة، للوصول إلى أعلى مراجعة.

وأشار عياد إلى أن يحرص على تواصل الأجيال حتى يظل تناقل العلم أمرا متواصلا للحفاظ على كتاب الله سبحانه وتعالى.