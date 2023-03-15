تناولها قبل العلاقة الحميمة.. 5 مشروبات تعزز الرغبة

مع مرور الوقت، قد تواجهين انخفاضًا في الرغبة في العلاقة الحميمة يمكن لبعض المشروبات والأطعمة أن تساعدك في زيادة الرغبة والقدرة على التحمل.إليك أبرزها وفقا لموقع هيلث لاين.

1. الشاي الأخضر



الشاي الأخضر ليس مجرد مشروب رائع لفقدان الوزن، ولكن يمكنه أيضًا زيادة رغبتك في العلاقة الحميمة حيث يحتوي الشاي الأخضر على مركبات غنية تسمى بمضادات الاكسدة تعزز تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية مما يساعد على زيادة الرغبة في العلاقة الحميمة.



2. القهوة السوداء



القهوة المليئة بالكافيين مفيدة للعلاقة الحميمة لدى كل من الرجال والنساء. وفقًا لدراسة أجريت عام 2015 من قبل مركز العلوم الصحية بجامعة تكساس في هيوستن (UTHealth)، كان الرجال الذين يتناولون القهوة يوميًا أقل عرضة للإصابة بضعف الانتصاب.

3. العنب الاحمر



تشير مجلة الطب الجنسي إلى أن العنب الأحمر يمكن أن يزيد من الرغبة في العلاقة الحميمة لدى كل من الرجال والنساء لأنه يزيد من هرمون التستوستيرون.



4. مخفوق الموز



وفقًا للخبراء ، يحتوي الموز على إنزيم البروميلين الذي يزيد من الرغبة في العلاقة الحميمة والتستوستيرون لدى الرجال.



5. عصير رمان



تمت دراسة عصير الرمان لفترة طويلة لفوائده في تعزيز الرغبة في العلاقة الحميمة لدى كلا الجنسين. في الواقع، لاحظت دراسة حديثة أجريت في عيادة بيفرلي هيلز بالولايات المتحدة، أن تناول عصير الرمان يمكن أن يزيد من تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية.