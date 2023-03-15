دعوات لاستبعاد روسيا من وكالة الطاقة الذرية .. تفاصيل

كشف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل جروسي، أن عددًا من الدول تدعو إلى استبعاد روسيا من الوكالة.

وقال جروسي في كلمة أمام منتدى “CSIS” الأمريكي للنقاش، إن "الكثيرين يعتقدون أنه بسبب الحرب وكل ما يحدث يجب خفض مستوى تمثيل روسيا في الوكالة".

وأضاف أن "البعض يصلون إلى مواقف حادة، ويقترحون استبعاد روسيا من عمل الوكالة.. ولكن في هذه الحالة نتحدث عن منظمات دولية، وهناك إجراءات معينة لمثل هذه الأغراض".

ولفت إلى أنه لا يمتلك الصلاحيات لاستبعاد أي دولة من الوكالة.

وأكد: "بالطبع مثل هذا الوضع يتسبب باحتكاكات، وهي قائمة وهذا أمر لا مفر منه.. وعلينا أن نتصدى لها"، موضحًا أن الوكالة الدولية على اتصال بالدول المعنية من أجل تسوية الخلافات.

وفي وقت سابق، كشف مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أنه يستحيل استبعاد روسيا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لافتًا إلى أن مثل هذا الخيار غير منصوص عليه في الميثاق الأساسي للوكالة.