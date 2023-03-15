قطاع العمليات الميدانية بـ"بنك الطعام": "كتف في كتف" تستهدف الفئات الأولى بالرعاية..فيديو

قال أحمد لبيب ، رئيس قطاع العمليات الميدانية بـ بنك الطعام المصري ، إن مبادرة " كتف في كتف " بدأت في محافظة جنوب سيناء يوم 5 مارس ، ووصلت المبادرة لـ 16محافظة في 0 1 مارس من خلال المتطوعين تحت مظلة " التحالف الوطني " ، متتبعا : " مستمرين في توزيع كرايتن رمضان حتى شهر رمضان وهيتوج العمل في يوم 17 باستاد القاهرة " .

وتابع أحمد لبيب ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " من مصر " ، والمذاع على فضائية " سي بي سي " ، أن " بنك الطعام معتاد في كل عام على توزيع كراتين مواد غذائية على المحتاجين في 27 محافظة ، من خلال التدخلات التي تتم على الحالات الأولى بالرعاية .

وأردف : عندنا مطابخ في كل المحافظات وبتوزع وجبات ساخنة والأماكن أدمية جدا ويتسم استقبال الأسر بشكل مرحب فيه ، ونوصل واجبات ساخنة للمارة ، والمواطنين بالمنازل .

واسترسل : المتطوعين هم أبطال المبادرة ، والحمد لله عندهم حماس غير عادي وحب للعطاء غير عادي ، وهم بأعمار مختلفة ، وحاجة تفرح .

