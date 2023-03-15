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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ليلة صوت مصر.. أنغام تحيي حفلا ضخما فى الرياض الجمعة

صدى البلد

روجت الفنانة أنغام لحفلها المنتظر في الرياض في المملكة العربية السعودية والذي يأتي تحت اسم ليلة صوت مصر.

ونشرت أنغام برومو الحفل، وعلقت قائلة: " احتفالية ضخمة في #ليلة_صوت_مصر يوم الجمعة الساعة ٩ مساءً بتوقيت مصر الاوركسترا بقيادة المايسترو هاني فرحات".

وعادت ونشرت برومو آخر للحفل، وعلقت قائلة: "فاضل ٧٢ ساعة على ليلة استثنائية ❤️🎤 #ليلة صوت مصر بقيادة أوركسترا المايسترو هاني فرحات

وكانت قد نفذت جميع تذاكر الحفل في وقت قياسي وقال حساب بنش مارك: "نفاد جميع تذاكر ليلة صوت مصر في وقت قياسي نشوفكم في الحفلة "، حيث يقام حفل صوت مصر يوم 17 مارس في مسرح ابو بكر سالم بالرياض، وعاد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه الإعلان عن فتح باب حجز تذاكر إضافية لحفل أنغام المنتظر.

أنغام تتألق فى حفل الكويت

 وأحيت الفنانة المصرية أنغام حفل غنائى ضخم مساء أمس على مسرح أرينا الكويت وقدمت خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة كان أبرزها بتوصفني، سيدي وصالك، عشان أرضيك، أكتبلك تعهد، ماجبش سيرتي، بالإضافة إلى أغنية أساميك الكتير التى تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

لمستشار تركي ال الشيخ مسرح أبو بكر سالم أبو بكر سالم ليلة صوت مصر مسرح أبو بكر سالم بالرياض أنغام

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