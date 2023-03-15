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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التعاقدات الضعيفة.. سبب تراجع أداء الزمالك

صدى البلد

أكد محمد عبد الواحد مدرب البنك الأهلي، أن الفوز الذي حققه فريقه على بيراميدز كان هامًا من أجل الخروج من عنق الزجاجة في ظل تراجع ترتيب الفريق في جدول الدوري، مشيرا إلى أن اللاعبين قدموا مباراة كبيرة أمام فريق كبير يضم عناصر دولية مميزة.

وقال عبدالواحد لاعب الزمالك السابق، في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "لن نبالغ في الفرحة، ولدينا مواجهات هامة في الفترة المقبلة نسعى لتحقيق الفوز بها، من أجل ضمان مركز جيد في جدول الدوري، ولدينا مواجهة هامة مع الزمالك في كأس الرابطة خصوصا أن الفريق الأبيض ليس في أفضل حالاته".

وأضاف: "مباريات الدوري القادمة بالنسبة لنادي البنك الأهلي أصبحت قصة حياة أو موت، نسعى للحصول على النقاط الثلاث خصوصا أمام الفرق التي تنافسنا على عدم الهبوط".

وحول لقاء الزمالك أمام شباب بلوزداد، قال: "هناك تراجع واضح في المستوى رهيب داخل الزمالك، وتغيرت مراكز بعض اللاعبين عن طريق فيريرا بشكل كبير، والتعاقدات الجديدة لم تُفيد الفريق، ويجب أن يكون اللاعب المنضم للأهلي أو الزمالك مختلف عن الآخرين، ونرى أرقاما مالية كبيرة يتم دفعها للاعبين لا يتم الاستفادة منها، بل بعضهم يحصل على أكثر من محترفين في أوروبا".

وأتم: "سامسون ليس هو (القماشة) المناسبة لنادي الزمالك، ولو تم عرضه علينا في البنك الأهلي لن نضمه مطلقًا والأمور تدار بعشوائية كبيرة في الدوري المصري".

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