بالترنج الأبيض.. رضوى الشربيني من كواليس "هي وبس"

شاركت الإعلامية رضوي الشربيني متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت رضوي في الصور من كواليس برنامجها"هي وبس"، مرتدية ترنج رياضي باللون الأبيض ومعتمدة علي المكيب الهادي الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها السوداء على كتفيها.

تصدَّرت رضوي الشربيني تريند السوشيال ميديا بعد سجود زوجة حسن شاكوش يوم زفافها.

واعتبرت أن ما فعلته رد فعل مُبالغ فيه.. وقالت: مش لازم أعمل سحبة مايكل.. ووصفت فعلها “أوفر جدًا وما تعملوش زيها”.

وكانت قد خرجت رضوي الشربيني من ساعات أثارت فيها الجدل خلال لايف ردّت على إحدى المتابعات عن الزوج الخائن .

وأكدت “رضوي” أن الزوج الذي يخون زوجته أو يعرف امرأة أخرى مش صغير عشان واحدة تضحك عليه والراجل الذي لديه نية في التعرف على امرأة أخري غير زوجته فهو "رجل خاين" مفيش ست خطافة رجالة كل راجل بيروح بيخون بيبقي بمزاجه.