جلسات علاج كيماوي.. دينا حايك تعلن تفاصيل تعافيها من سرطان الثدي

خضعت الفنانة دينا حايك لجلسات علاج بالإشعاع وجلسات علاج كيماوي لفترة طويلة قبل انت تعلن تعافيها من مرض سرطان الثدي اخيرا.

وظهرت دينا حايك في لقاء عبر قناة MTV اللبنانية، معلنة تعافيها من سرطان الثدي، بعد خضوعها ل ٢٠ جلسة للعلاج الإشعاعي.



وعلقت دينا حايك على تعافيها قائلة: "أنا بعلن شفائي من سرطان الثدي بعد سنة كاملة و20 جلسة علاج بالإشعاع و16 جلسة كيماوي واتعلمت خلال هالفترة أن الصحة أهم شيء في الحياة لأن من غيرها الحياة بتقف تمامًا وكلنا بنقول الصحة أهم شيء ولكن هل مجرد كلام ولا حاسين به فعلًا".

وأضافت الفنانة اللبنانية: "تعلمت الصبر خلال رحلتي مع السرطان وكنت بكون تعبانة من المرض ولكني بحاول أبقى إيجابية وأوقات بكيت وزعلت أكيد، ولكني اكتشفت أن الزعل بيزود المرض والسرطان وهاي حقيقة، وكنت بحاول تجنبه دايمًا".

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وخلال الحلقة، تحدثت دينا عن اللحظة التي عرفت فيها أنها مصابة بالمرض الخبيث، حيث قالت إن موعد فحوصاتها الدورية كان مقررًا في سبتمبر 2022، لكن بفضل العناية الإلهية، ذهبت لإجرائها قبل موعدها بـ6 أشهر، فتبين أنها مصابة بسرطان الثدي في مراحل متقدمة.