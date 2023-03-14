فيسبوك تلغي 10 آلاف وظيفة.. ومارك يبرر القرار بطريقة صادمة

قرر موقع “فيسبوك” التابع لشركة “ميتا”، إلغاء 10 آلاف وظيفة تعتبرها الشركة إضافية ولا حاجة لها في الوقت الحالي.

وأعلن مارك زوكربيرج، رئيس مجلس إدارة “ميتا”، أن الشركة ستلغي 10 آلاف وظيفة إضافية، بعد موجة أولى شملت صرف 11 ألف موظف مطلع نوفمبر.

وقال زوكربيرج، في بيان، إن الشركة العملاقة ومقرّها مينلو بارك في ولاية كاليفورنيا الأميركية، ستلغي 5 آلاف منصب شاغر حالياً، ولن يتمّ توظيف أشخاص فيها بعد الآن.

وسيتمّ الكشف عن لائحة المناصب المعنيّة بهذا الإجراء أواخر أبريل على أن تُطبّق إعادة الهيكلة بحلول نهاية العام.

وأكد “زوكربيرج”، أن القرار مبرر بضرورة "جعل (ميتا) شركة تكنولوجيا أفضل" و"تحسين أدائنا المالي في بيئة صعبة، كي نتمكن من تطبيق رؤيتنا الطويلة الأمد".

إضافة إلى إلغاء الوظائف، فإن الشركة ستبطئ وتيرة التوظيف، متوقعًا أيضًا "إلغاء مشاريع لا تحظَ بالأولوية".