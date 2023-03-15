عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حصد الميدالية الفضية في بطولة العالم للقوة البدنية

بطل صعيدي من ذوي الهمم يحقق ميدالية فضية في بطولة عالمية|خاص

محمد نجيب
محمد نجيب

تمكن الشاب محمد نجيب عبداللطيف، ابن قرية السمطا، محافظة سوهاج، من حصد الميدالية الفضية في بطولة العالم للقوة البدنية، التي اقيمت لأول مرة على ارض مصر، في مدينة الغردقة من يوم 7 مارس وحتى 11 مارس الماضي.

txt

فيسبوك تلغي 10 آلاف وظيفة.. ومارك يبرر القرار بطريقة صادمة

txt

تمكين المرأة.. أول فتاة سعودية تحصد جائزة رسمية في ركوب الخيل.. قصة أمل فيصل


ولم تكن البطولة في قصة محمد فقط في فوزه بالمركز الثاني على مستوى العالم، لكنه أيضا حقق إنجاز خاصة وانه من ذوي الاحتياجات الخاصة، والذي استاط منافسة ابطال العالم الأسوياء وتحقيق ميدالية غالية لمصر.

وقال محمد نجيب في حديثه الخاص لموقع صدى البلد "احمد الله على هذا الانجاز، رغم صعوبة المشوار، وتكمن الصعوبة انني اتدرب على نفقتي الخاصة ودون مدرب او دعم من اي جهة، بالاضافة لبعد المسافة من بلد اقامتي حتى المدينة"

وتابع البطل نجيب " اهدي البطولة لمصرنا الحبيبة، ولم تمنعني الاعاقة البدنية من المشاركة مع ابطال اسوياء والمنافسة بقوة حتى وصلت الى المركز الثاني"


وتلقى البطل محمد نجيب تكريمات متعددة كانت ابرزها تكريم محافظة سوهاج له كبطل حقق انجاز مميز.

كما شارك في تلك البطولة 19 دولة، باجمالي 460 لاعب ولاعبة، وشارك محمد نجيب في ميزان 52 فئة الرجال من سن 24 حتى 40 عاما.

فتح ابن قرية السمطا، محافظة سوهاج، قلبه لـ صدى البلد ليروي لنا قصة كفاحه المستمرة منذ أكثر من 35 عاما متحديا الإعاقة والصعوبات المادية والجسدية.


من هو محمد نجيب؟ 
 

ولد محمد نجيب عبداللطيف في قرية السمطا، مركز البلينا محافظة سوهاج، ويبلغ من العمر 35 عاما، وهو أخ لولدين وبنتين، وحاصل على بكالوريوس التجارة جامعة سوهاج عام 2018.

 

ويقول محمد لـ صدى البلد: أصبت بشلل الأطفال عندما كنت في عامي الأول، وحاولت أسرتي دعمي حتى حصلت على المؤهل المتوسط، ولكني توقفت عن التعليم بسبب الحالة المادية غير الميسورة لوالدي، ورغم ذلك حاولت مساعدة أسرتي في تجهيز شقيقتيّ وقت زواجهما، فأنشأت مشروعا للبقالة يعيننا على متطلبات الحياة.

كما تعلّمت صيانة الحاسب الآلي وتمكنت من بدء مشروع صغير للصيانة وعملت مندوبا لأحد فروع توصيل خدمات الإنترنت للمنازل، بهدف توفير الأموال اللازمة، فبرغم مشقة العمل اليدوي لكني اجتهدت في تقديم كل ما تلزمه المهمة لتحصيل الأموال اللازمة لتحقيق حلم امي والحصول على الشهادة الجامعية.

 

 

مصر محمد نجيب بطولة العالم للقوة البدنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. فيفا يزف بشرى سارة لـ الأهلي

ولا عزاء للزعلانين.. تعليق ناري من شوبير على مشاركة الأهلي بمونديال الأندية

تحت الرقابة.. كاف يوافق على طلب الأهلي ويصدم الهلال بلقاء صن داونز

هترخص البلدي وبنص السعر.. كل ما تريد معرفته عن اللحوم التشادي ومنافذ بيعها

عبد الله السعيد ورمضان صبحي يتقدمان بطلب لاتحاد الكرة.. تفاصيل

مهيب عبد الهادي يفجر مفاجأة بشأن بيرسي تاو

خالد الغندور ينشر قرار فيفا ضد الاهلي بسبب كأس العالم للأندية.. شاهد

قبل مواجهة الهلال السوداني.. صن داونز يستبعد 11 لاعباً من قائمة الفريق

موضوعات متعلقة

تمكين المرأة.. أول فتاة سعودية تحصد جائزة رسمية في ركوب الخيل.. قصة أمل فيصل

فيسبوك تلغي 10 آلاف وظيفة.. ومارك يبرر القرار بطريقة صادمة

بعد بركان اندونيسيا .. قرى بأكملها مغطاة تحت الرماد والسكان تستغيث

نفوق كيسكا.. العالم يودع آخر حوت قاتل

وسط المراعي والجبال.. نوع جديد من السحالي يظهر لأول مرة في بيرو

للمرة الأولى.. صورة مذهلة لغروب الشمس من على سطح المريخ

الأزمة تشتعل في بي بي سي.. مقاطعة برنامج الكرة وتضامن المعلقين مع لينيكر

تزوجت عرفيا وضبط حشيش في شقتها.. من هي البلوجر آية إيهاب؟| صور

ترشيحاتنا

روسيا تطلق قنابل الفوسفور الأبيض المحظورة في شرق أوكرانيا .. تفاصيل

هدية من الحكومة لسكان القاهرة.. مفاجأة في سعر الدواجن بمعارض «أهلاً رمضان»

كواليس عرض محمد أبوجبل على الأهلي

ميزة جبارة في واتساب.. ستغير استخدامك للأبد |تفاصيل

مع خفض تصنيف النظام المصرفي.. موديز تحذر من صفعات جديدة لبنوك أمريكا

حكيم: العمارة ولعت بينا أثناء تحضير أغنية نار .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل شرائه في رمضان.. علامات تكشف الياميش المغشوش والأصلي

الكنافة الغرقانة والشرقانة .. هتبقى ترند رمضان السنة دى

بطل صعيدي من ذوي الهمم يحقق ميدالية فضية في بطولة عالمية|خاص

ضرب الرئيس الأمريكي بالحذاء.. أول تعليق من منتظر الزيدي بعد 15 عاما

فيديو

أول مسلسل ثلاثي الأبعاد عن مغامرات فرح وحمزة لإنقاذ المحمية

طليقها حرمها من ابنتها فتخلصت من حياتها.. حادث يثير ضجة على السوشيال ميديا|شاهد

بنصف سعر البلدي.. مفاجأة في أسعار اللحوم التشادي ومنافذ بيعها| شاهد

كشفت عن معاناتها.. موديل شهيرة تستغيث من الظلم وتعلن سر اختفائها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

كريمة أبو العينين

‏ ألم تكتفِ يا صلاح!!

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

اﻟﻤﺰﻳﺪ