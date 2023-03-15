بطل صعيدي من ذوي الهمم يحقق ميدالية فضية في بطولة عالمية|خاص

حصد الميدالية الفضية في بطولة العالم للقوة البدنية

تمكن الشاب محمد نجيب عبداللطيف، ابن قرية السمطا، محافظة سوهاج، من حصد الميدالية الفضية في بطولة العالم للقوة البدنية، التي اقيمت لأول مرة على ارض مصر، في مدينة الغردقة من يوم 7 مارس وحتى 11 مارس الماضي.



ولم تكن البطولة في قصة محمد فقط في فوزه بالمركز الثاني على مستوى العالم، لكنه أيضا حقق إنجاز خاصة وانه من ذوي الاحتياجات الخاصة، والذي استاط منافسة ابطال العالم الأسوياء وتحقيق ميدالية غالية لمصر.

وقال محمد نجيب في حديثه الخاص لموقع صدى البلد "احمد الله على هذا الانجاز، رغم صعوبة المشوار، وتكمن الصعوبة انني اتدرب على نفقتي الخاصة ودون مدرب او دعم من اي جهة، بالاضافة لبعد المسافة من بلد اقامتي حتى المدينة"

وتابع البطل نجيب " اهدي البطولة لمصرنا الحبيبة، ولم تمنعني الاعاقة البدنية من المشاركة مع ابطال اسوياء والمنافسة بقوة حتى وصلت الى المركز الثاني"



وتلقى البطل محمد نجيب تكريمات متعددة كانت ابرزها تكريم محافظة سوهاج له كبطل حقق انجاز مميز.



كما شارك في تلك البطولة 19 دولة، باجمالي 460 لاعب ولاعبة، وشارك محمد نجيب في ميزان 52 فئة الرجال من سن 24 حتى 40 عاما.

فتح ابن قرية السمطا، محافظة سوهاج، قلبه لـ صدى البلد ليروي لنا قصة كفاحه المستمرة منذ أكثر من 35 عاما متحديا الإعاقة والصعوبات المادية والجسدية.



من هو محمد نجيب؟



ولد محمد نجيب عبداللطيف في قرية السمطا، مركز البلينا محافظة سوهاج، ويبلغ من العمر 35 عاما، وهو أخ لولدين وبنتين، وحاصل على بكالوريوس التجارة جامعة سوهاج عام 2018.

ويقول محمد لـ صدى البلد: أصبت بشلل الأطفال عندما كنت في عامي الأول، وحاولت أسرتي دعمي حتى حصلت على المؤهل المتوسط، ولكني توقفت عن التعليم بسبب الحالة المادية غير الميسورة لوالدي، ورغم ذلك حاولت مساعدة أسرتي في تجهيز شقيقتيّ وقت زواجهما، فأنشأت مشروعا للبقالة يعيننا على متطلبات الحياة.

كما تعلّمت صيانة الحاسب الآلي وتمكنت من بدء مشروع صغير للصيانة وعملت مندوبا لأحد فروع توصيل خدمات الإنترنت للمنازل، بهدف توفير الأموال اللازمة، فبرغم مشقة العمل اليدوي لكني اجتهدت في تقديم كل ما تلزمه المهمة لتحصيل الأموال اللازمة لتحقيق حلم امي والحصول على الشهادة الجامعية.