تمكين المرأة.. أول فتاة سعودية تحصد جائزة رسمية في ركوب الخيل.. قصة أمل فيصل

أصبحت، أمل بنت فيصل، أول امرأة سعودية حاصلة على رخصة رسمية، تحصد جائزة رسمية وتحقق المركز الرابع في سباق الخيل الذي اقيم على مضمار الملك عبدالعزيز في مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية.





وكانت امل فيصل أول امرأة سعودية تحصل على رخصة فارس من نادي الجوكي في المملكة العربية السعودية (JCSA) في أكتوبر من العام الماضي، وتقف الآن كأول فارسة محلية وحيدة تنافس باحتراف في بلدها.



وقالت الفارسة امل فيصل اثناء استلامها الجائزة التاريخية يوم الجمعة الماضية: 'أشعر بالفخر لأنني أوفيت بوعدي لكل من دعمني ووقف بجانبي، وأهدي هذا الانتصار لعائلتي، وتحديداً والدتي، التي دعمتني طوال مسيرتي المهنية منذ بداية.



وأضافت “الأمير بندر والأمير عبد الله بن خالد تجاوزا كل الصعاب وساهما في تحقيق هدفي في تحقيق هذا الحلم. ”



وتابعت “كما أود أن أشكر المالك، عبد الإله الموسى، على دعمه المعنوي والمالي طوال مسيرتي المهنية.”

وقالت 'شكر خاص للمدرب بندر حمدان، الذي جعلني أول فارسة في الملعب، أنا مدينة له بهذا الإنجاز، ولا أنسى الدور الكبير لنادي الجوكي السعودي في إعداد كل ما هو ضروري لتكون أول فارسة تشارك بفاعلية في السباقات."



واختتمت كلامها قائلة 'أعدكم بمواصلة العطاء وأن أكون قدوة لجميع بنات المملكة في ركوب الخيل كفارس محترف.'



واحتفاءً بهذه المناسبة ، ارتدىت امل فيصل أيضًا سروالاً قصيرًا كتب عليه 'أول امرأة'.



