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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تكريم الفائزين في مسابقات معرض مكتبة الإسكندرية للعلوم والهندسة 

تكريم الفائزين في
تكريم الفائزين في مسابقة مكتبة الإسكندرية

 

كرم الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية الفائزين في مسابقات معرض مكتبة الإسكندرية للعلوم والهندسة BASEF Fair 2023، وذلك بالقاعة الكبرى بالقبة السماوية بمكتبة الإسكندرية ، وبحضور لجنة التحكيم برئاسة الأستاذة الدكتورة بشرى سالم والمعتز بالله جابر مدير مركز التطوير التكنولوجي ولفيف من القيادات ، وتم تكريم الفائزين من سبع محافظات وهي ( الإسكندرية ، كفر الشيخ ، دمياط ، البحيرة ، الدقهلية ، الغربية ، وبورسعيد ).

وقال مدير المديرية في كلمته أنَّ القيادة السياسية تبذل جهودًا مستمرة لبناء الشخصية المصرية وتنشئة جيلٍ واعٍ مُحب لوطنه مبدع مبتكر مواكب للتكنولوجيا مُدركٍ لمكتسبات الوطن قادرٍ على رفع رايته في المستقبل القريب ، ومن الرائع أن تتبنى مكتبة الإسكندرية بالتعاون والتشارك مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مثل هذه المعارض ، فمكتبة الإسكندرية كعبة العلم وقبلة العلماء منذ فجر التاريخ وهي نبع المعرفة وصرح العراقة والأصالة والثقافة ، ودائما ما تعزز سبل البحث العلمي سعيًـا وراء مستقبل أفضل.

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وحصد تعليم الإسكندرية العديد من الجوائز منها ثلاثة مشروعات بمشاركة أربعة طلاب فازت بالجائزة الكبرى من أصل ست جوائز لتمثيل مصر في الولايات المتحدة الأمريكية مايو المقبل في المعرض الدولي للعلوم والهندسة ، وفازت سبعة مشروعات بمشاركة 11 طالبًـا بالمركز الأول مجال ، فيما فاز بالمركز الثاني مجال ست مشروعات بمشاركة ثمانية طلاب ، وفاز بالمركز الثالث مجال أربعة مشروعات بمشاركة خمسة طلاب ، وكذلك حصد تعليم الإسكندرية جائزتين تحت السن وجائزتين من الجوائز الخاصة .

ووجّه شكره وتقديره للسادة أعضاء لجنة التحكيم من أساتذة الجامعة والعلماء والمهندسين المتخصصين والمتطوعين المحترفين في الصناعة ، وهنأ جميع الفائزين بالمراكز الأول والثاني والثالث في المجالات المختلفة التي تناولت 14 تخصصا ، واختص الذين سيمثلون مصر في المعرض الدولي للعلوم والهندسة بالولايات المتحدة مايو المقبل .

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