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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حفاظًا على حياة المواطنين.. إزالة الأجزاء الخطرة من عقارين وسط الإسكندرية

إزالة الأجزاء الخطرة
إزالة الأجزاء الخطرة من عقار وسط الإسكندرية

 

تفقدت المهندسة نهى خليفة، رئيس حي الجمرك، يرافقها المهندسة وفاء زايد سكرتير عام الحي، أعمال إزالة الأجزاء الخطرة من عقارين وسط الإسكندرية.

وأعلن الحي، في بيان، إزالة الأجزاء الخطرة والمعلقة من العقار الكائن بـ١٠ شارع ابن جبير والصادر له قرار هدم رقم ٢٣ لسنة ٢٠١١ ، والعقار الكائن أمام ٢٩/ ١٠  ت ضيف والصادر له قرار هدم رقم٦٣ لسنة ٢٠١٦.

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كما تابعت خليفة رفع مخلفات الأتربة وفتح الطريق بشارع الكيال وحارة سلطان عقب سقوط أجزاء وإزالة الأجزاء الخطرة والمعلقة بوجود مدير وحدة التدخل السريع .
وفي سياق آخر، تابعت سيادتها حال النظافة ورفع المخلفات  بوجود ياسر الشريف مدير قطاع النصر بشركة نهضة مصر ، وشددت سيادتها على ضرورة رفع المخلفات أول بأول.

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