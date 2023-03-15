عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خارجية السودان: المشروعات الاقتصادية بين دول الإيجاد تعزّز العلاقات والتعاون المشترك

خارجية السودان
خارجية السودان

أكد وكيل وزارة الخارجية بالسودان، السفير دفع الله الحاج علي، أن المشروعات الاقتصادية المشتركة بين دول منظمة الإيجاد ستعزز العلاقات بين دول المنطقة، معربا عن أمله في أن تولي المنظمة اهتماما أكبر بقضايا التكامل الاقتصادي والإقليمي.
جاء ذلك - وفقا لبيان صادر مساء أمس الثلاثاء عن وزارة الخارجية السودانية - خلال لقاء وكيل الخارجية السوداني مع السفير الدكتور ورجنا جبيهو السكرتير التنفيذي للإيجاد والوفد المرافق له، على هامش زيارتهم الرسمية للسودان.
وأكد وكيل الخارجية السوداني حرص بلاده على دعم كل ما يحقق السلم والاستقرار في الإقليم، خاصة استقرار الأوضاع في جمهورية جنوب السودان، مشيرا إلى وجود وفد رفيع المستوي منذ الأمس في جوبا برئاسة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي وعضوية وزيري الدفاع والخارجية، مما يؤكد حرص السودان ووقوفه مع أشقائه في جمهورية جنوب السودان.
وجدد وكيل الخارجية السوداني ترحيب حكومة بلاده بجهود منظمة الإيجاد في مخاطبة التحديات التي تواجه الإقليم، وسعيها لتعميق التعاون بين الدول الأعضاء في جميع المجالات.
كما استعرض السفير الدكتور ورجنا جبيهو السكرتير التنفيذي للإيجاد، نتائج اللقاءات التي أجراها خلال زيارته الحالية، وأوضح أن لقاءه مع الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي كان مثمراً، حيث تناول القضايا الراهنة في إقليم الإيجاد.
وأشاد بجهود جمهورية السودان من خلال رئاسته للإيجاد والحكمة التي عالج بها التحديات التي يمرّ بها الإقليم والمنظمة، معربا عن سعادته بقرار دولة إريتريا استئناف نشاطها بالإيجاد.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ولا عزاء للزعلانين.. تعليق ناري من شوبير على مشاركة الأهلي بمونديال الأندية

تحت الرقابة.. كاف يوافق على طلب الأهلي ويصدم الهلال بلقاء صن داونز

عبد الله السعيد ورمضان صبحي يتقدمان بطلب لاتحاد الكرة.. تفاصيل

مهيب عبد الهادي يفجر مفاجأة بشأن بيرسي تاو

قبل مواجهة الهلال السوداني.. صن داونز يستبعد 11 لاعباً من قائمة الفريق

متكلميش زوجك وانتي حافية.. 5 صور لياسمين عز وضعتها في مرمى الهجوم

عاجل.. فيفا يعلن مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025

أمطار وسيول وتساقط للثلوج.. تحذير شديد اللهجة من السعودية بشأن طقس اليوم

ترشيحاتنا

واشنطن: دوافع إسقاط روسيا لمسيرة أمريكية أقل أهمية بكثير من الحادث نفسه

فخ بكين.. هندوراس تعتزم إقامة علاقات دبلوماسية مع الصين بدلًا من تايوان

سعر الذهب محليا اليوم الاربعاء 15-3-2023

بالقانون .. شروط الحصول على ترخيص لمزاولة مهنة العلاج النفسي

أدعية الصوم والإفطار في رمضان.. أجمل الكلمات للصائم

بحجم مدينة لندن.. انفصال جليدي عملاق ينذر بكارثة في القطب الجنوبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بآلاف الجنيهات.. سعر صادم لجاكيت محمد حماقي من حفله بالعاصمة الإدارية

بفستان أحمر جذاب.. شاهد | جيجي حديد تبرز رشاقتها بهذه الإطلالة

ضحى بنفسه .. رجل ذكي ينقذ ابنته من الموت في أستراليا | تفاصيل

قبل شرائه في رمضان.. علامات تكشف الياميش المغشوش والأصلي

فيديو

أول مسلسل ثلاثي الأبعاد عن مغامرات فرح وحمزة لإنقاذ المحمية

طليقها حرمها من ابنتها فتخلصت من حياتها.. حادث يثير ضجة على السوشيال ميديا|شاهد

بنصف سعر البلدي.. مفاجأة في أسعار اللحوم التشادي ومنافذ بيعها| شاهد

كشفت عن معاناتها.. موديل شهيرة تستغيث من الظلم وتعلن سر اختفائها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

كريمة أبو العينين

‏ ألم تكتفِ يا صلاح!!

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

اﻟﻤﺰﻳﺪ