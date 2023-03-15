عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بخصم كبير.. سعر جوال Samsung Galaxy S21 Plus في السعودية

Samsung Galaxy S21
Samsung Galaxy S21 Plus 5G

قدمت علامة سامسونج الكورية الجنوبية عدة إصدارات ناجحة من جوالاتها الذكية ذات الحجم الكبير، والذى يوفر بدوره شاشة عملاقة وبطارية ضخمة، ومن بين أفضل جوالاتها لهذه الفئة جوال Samsung Galaxy S21 Plus 5G.

وصل سعر جوال Samsung Galaxy S21 Plus 5G فى السعودية سعة 128 جيجابايت 2500 ريال سعودي، وسعة 256 جيجابايت مقابل 3150 ريالاً.

جاء جوال Samsung Galaxy S21 Plus 5G بإطار معدني من الفولاذ مع واجهتين من الزجاج المقوي، حيث الشاشة قياس 6.7 بوصة من نوع Foldable Dynamic AMOLED 2X، بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus، مع معدل تحديث 120 هيرتز فى الثانية، بدقة عرض HDR10+، وميزة Always-on display، ونوتش فى أعلى منتصفها لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي.

Samsung Galaxy S21 Plus 5G

يتوفر جوال Samsung Galaxy S21 Plus 5G بنظام التشغيل أندرويد 13 مع واجهة المستخدم One UI 5، من خلال معالج Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G ثماني النواة، بدقة تصنيع 5 نانومتر، بمعالج رسوميات Adreno 660.

يحمل جوال Samsung Galaxy S21 Plus 5G ذاكرة وصول عشوائية رام سعة 8 جيجابايت مع مع سعة تخزين داخلية 128و 256 جيجابايت، وهي من نوع UFS 3.1 الذى يتميز بالسرعة فى نقل البيانات، بدون إمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجي.

يقدم جوال Samsung Galaxy S21 Plus 5G كاميرا خلفية ثلاثية قوية، الرئيسية بدقة 12 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/1.8 وميزة مانع الإهتزاز، والثانية للتقريب دقة 64 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.0، والثالثة ultrawide دقة 12 ميجابيكسل مع فتحة عدسة f/2.2،  وتدعم تسجيل الفيديو بدقة 8K و 4K حتي 60 فريم فى الثانية الواحدة. 

Samsung Galaxy S21 Plus 5G

والكاميرا الأخري لجوال Samsung Galaxy S21 Plus 5G المخصصة لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي بدقة 10 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2، كما تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتي 60 فريم بالثانية الواحدة.

يطرح جوال Samsung Galaxy S21 Plus 5G بطارية قوية سعة 4800 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات، و15 وات للشحن اللاسلكي، و 4.5 وات للشحن اللاسلكي العكسي،، مع قارىء لبصمات الأصابع أسفل الشاشة نفسها، بجانب مقاومته للماء والغبار وفقا لمعيار IPX8، حتي عمق 1.5 متر فى الماء العذب لمدة 30 دقيقة، مع بلوتوث 5.2، و اتصال NFC اللاسلكي، وSamsung Pay، ومساعد سامسونج الشهير.

تستطيع اقتناء جوال Samsung Galaxy S21 Plus 5G في 6 ألوان هي أسود الفانتوم، سيلفر الفانتوم، فيوليت الفانتوم، وردي الفانتوم ، الذهبي الفانتوم، والأحمر الفانتوم.

Samsung Galaxy S21 Plus 5G
سامسونج Galaxy Samsung S21 Plus 5G السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

55 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بعد مؤتمر رئيس الوزراء

عبد الله السعيد ورمضان صبحي يتقدمان بطلب لاتحاد الكرة.. تفاصيل

متكلميش زوجك وانتي حافية.. 5 صور لياسمين عز وضعتها في مرمى الهجوم

موسيماني يخلف فيريرا في الزمالك.. تفاصيل تكشف الحقيقة

هالاند بالخمسة.. خالد الغندور يثير الجدل بصورة جديدة| ماذا يقصد؟

أمطار وسيول وتساقط للثلوج.. تحذير شديد اللهجة من السعودية بشأن طقس اليوم

بقرار من الفيفا.. الزمالك يرافق الأهلي في كأس العالم 2025 في حالتين

بعد استيراد التشادية.. أسعار اللحوم اليوم في الأسواق 

موضوعات متعلقة

اعرف سعر جوال Samsung Galaxy S21 Ultra في الكويت

أسعار جوال Samsung Galaxy S21 Plus في قطر

سعر جوال Samsung Galaxy S21 Ultra في السعودية

أسعار جوالات Samsung Galaxy S21 فى الإمارات

سعر جوالات Samsung Galaxy S21 Ultra في قطر

سعر جوال Samsung Galaxy S21 Plus في الإمارات

أسعار جوال Samsung Galaxy S21 في الكويت

سعر جوالات Samsung Galaxy S21 Ultra في الإمارات

ترشيحاتنا

السيسي يشهد اليوم افتتاح مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة

التضخم يهدد أمريكا.. والدولة تتخذ إجراءات آمنة تعمل على جذب العملة الصعبة

حاول تهريب ساعات رولكس بمطار القاهرة.. تعرف على عقوبته في قانون الجمارك

حادثة مأساوية.. السيول تجرف 4 أطفال أمام عيني والدهم في السعودية| شاهد

5 ساعات فقط.. السعودية تعلن مواعيد العمل في شهر رمضان|تفاصيل

سعر الدولار في البنوك اليوم 15-3-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوة الحسومات تبلغ ذروتها| تفاصيل انقلاب الطقس.. وهذه المحافظات تعلن الطوارئ

شائعة في منتجات التنظيف.. تحذير من مادة كيميائية تسبب مرضا خطيرا بهذه الدولة

بآلاف الجنيهات.. سعر صادم لجاكيت محمد حماقي من حفله بالعاصمة الإدارية

بفستان أحمر جذاب.. شاهد | جيجي حديد تبرز رشاقتها بهذه الإطلالة

فيديو

أول مسلسل ثلاثي الأبعاد عن مغامرات فرح وحمزة لإنقاذ المحمية

طليقها حرمها من ابنتها فتخلصت من حياتها.. حادث يثير ضجة على السوشيال ميديا|شاهد

بنصف سعر البلدي.. مفاجأة في أسعار اللحوم التشادي ومنافذ بيعها| شاهد

كشفت عن معاناتها.. موديل شهيرة تستغيث من الظلم وتعلن سر اختفائها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

كريمة أبو العينين

‏ ألم تكتفِ يا صلاح!!

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

اﻟﻤﺰﻳﺪ