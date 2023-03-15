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مفاجأة في أسعار الدواجن بمعارض أهلا رمضان| تفاصيل

صدى البلد

قدمت نورهان عادل مذيعة صدى البلد تغطية خاصة عن أسعار الداجن والبيض وباقى السلع الغذائية فى معارض أهلا رمضان، حيث تعمل الحكومة على توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة بنسب تصل لـ 50%، وذلك قبل أيام من حلول شهر رمضان الكريم.

ومساء امس افتتح الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء، المعرض الرئيسى "أهلاً رمضان" بالقاهرة، بمشاركة 400 عارض وشركة من كبرى الشركات المنتجة والموردة للسلع الغذائية.

وتقوم وزارة التموين بامداد منافذ وفروع معارض "أهلًا رمضان" بالسلع الغذائية بشكل يومي لتلبية احتياجات المواطنين
وتشهد المعارض إقبالا وتوافدا كبيرا من قبل المواطنين لشراء السلع بأسعار مخفضة تصل لـ 50%.

كما حرصت وزارة التموين على تخصيص أقسام داخل المجمعات الاستهلاكية كفروع لمعارض "أهلًا رمضان".

وأكدت أنه يوجد مخزون استراتيجي من جميع السلع الغذائية يكفى احتياجات المواطنين في المتوسط من 4.5 إلى 6 أشهر.

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نورهان عادل مذيعه صدى البلد

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