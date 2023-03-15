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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إحالة المتهم بقتل ربة منزل في القليوبية إلى المفتي

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، بالقليوبية الدائرة الثانية، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أمير عادل رمزي، وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، ووكيل النيابة إسلام عدلى وأمانة سر هاني خطاب، بإحالة العامل المتهم بقتل ربة منزل بشبرا الخيمة، إلى المفتى، وتحديد جلسة 8 أبريل المقبل للنطق بالحكم.

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تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 26785/2022 أول شبرا، والمقيدة برقم 2934 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أنه في يوم 10 يوليو 2022، قام "أحمد. ا. م"، 28 سنة، عامل، مقيم عزبة عثمان قسم أول شبرا الخيمة، بقتل المجني عليها منى محمود أحمد درغام، عمداً مع سبق الإصرار، بأن توجه إلي مسكنها وقام بالتعدى عليها باستخدام أدوات "زجاجة - أسطوانة غاز" تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، بأن كال لها عدة ضربات استقرت بعموم جسدها، قاصدا من ذلك قتلها، فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أحرز أدوات "زجاجة - أسطوانة غاز" تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

القليوبية شبرا الخيمة جنايات شبرا الخيمة محكمة جنايات الدائرة الثانية

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