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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أحفاد الملك فاروق يزورون المعالم الأثرية بالأقصر

الامير فخر الدين
الامير فخر الدين حفيد الملك فاروق

تشهد مدينة الأقصر الأثرية اليوم الأربعاء ، زيارة أحفاد الملك فاروق حاكم مصر السابق، وذلك للاستمتاع بالمعالم الأثرية والسياحية الجميلة بمدينة المائة باب .

وقام أحفاد ملك مصر السابق ، بزيارة وادى الملوك ووادي الملكات ومعبد الدير البحرى ، وأقيم على شرفهم مائدة غذاء بالبر الغربي بمدينة القرنة.

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ومن ضمن أحفاد الملك فاروق الذين يزورن الأقصر الأمير “ فخر الدين”، حيث نشأ الأمير فخر الدين في 25 أغسطس عام 1987 في الرباط بالمغرب بدعوة شخصية من ملك المغرب الحسن الثاني، وله شقيق وشقيقة وهما محمد وفوزية .

ويبلغ فخر الدين من العمر 37 عام ، فهو معروفاً بوسامته، حيث يتم تداول صوره بشكل واسع من حين لآخر على مواقع التواصل الاجتماعي، نظرا لاعتباره آخر أحفاد الملك فاروق.

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