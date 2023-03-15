أحفاد الملك فاروق يزورون المعالم الأثرية بالأقصر

تشهد مدينة الأقصر الأثرية اليوم الأربعاء ، زيارة أحفاد الملك فاروق حاكم مصر السابق، وذلك للاستمتاع بالمعالم الأثرية والسياحية الجميلة بمدينة المائة باب .

وقام أحفاد ملك مصر السابق ، بزيارة وادى الملوك ووادي الملكات ومعبد الدير البحرى ، وأقيم على شرفهم مائدة غذاء بالبر الغربي بمدينة القرنة.

ومن ضمن أحفاد الملك فاروق الذين يزورن الأقصر الأمير “ فخر الدين”، حيث نشأ الأمير فخر الدين في 25 أغسطس عام 1987 في الرباط بالمغرب بدعوة شخصية من ملك المغرب الحسن الثاني، وله شقيق وشقيقة وهما محمد وفوزية .

ويبلغ فخر الدين من العمر 37 عام ، فهو معروفاً بوسامته، حيث يتم تداول صوره بشكل واسع من حين لآخر على مواقع التواصل الاجتماعي، نظرا لاعتباره آخر أحفاد الملك فاروق.