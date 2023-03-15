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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفيدة شيحة تكشف أكثر النساء تأثيرا في مسيرتها المهنية والحياتية

الإعلامية مفيدة شيحة
الإعلامية مفيدة شيحة

هنأت الإعلامية مفيدة شيحة، المرأة المصرية بمناسبة يوم المرأة المصرية، مشيرة إلى أن هذه المناسبة في غاية الأهمية لكل ست في مصر.

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مفيدة شيحة تنتقد عروس حسن شاكوش على الهواء


وأضافت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الأربعاء، أن أكثر النساء تأثيرا في حياتي هي أمي الغالية الجميلة الرائعة، متابعة: أمي علمتني مواجهة المشكلة، والتوقف عن البكاء ، والوقوف من جديد، وخالتي رحمة الله عليها.

وواصلت مفيدة شيحة، قائلة :"ماما نجوى إبراهيم صاحبة فضل عليا، وكان يقال لي إني فيا شبه منها ودي حاجة تفرحني ، وسهير شلبي سيدة قوية أثرت في شخصيتي".

وأكملت مفيدة شيحة، أن :"دول شخصيات استطعن التأثير في شخصيتي ، وفي حياتي العملية بشكل حقيقي، ولهن مني كل التقدير والاحترام والحب".
 

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