مفيدة شيحة تكشف أكثر النساء تأثيرا في مسيرتها المهنية والحياتية

هنأت الإعلامية مفيدة شيحة، المرأة المصرية بمناسبة يوم المرأة المصرية، مشيرة إلى أن هذه المناسبة في غاية الأهمية لكل ست في مصر.



وأضافت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الأربعاء، أن أكثر النساء تأثيرا في حياتي هي أمي الغالية الجميلة الرائعة، متابعة: أمي علمتني مواجهة المشكلة، والتوقف عن البكاء ، والوقوف من جديد، وخالتي رحمة الله عليها.

وواصلت مفيدة شيحة، قائلة :"ماما نجوى إبراهيم صاحبة فضل عليا، وكان يقال لي إني فيا شبه منها ودي حاجة تفرحني ، وسهير شلبي سيدة قوية أثرت في شخصيتي".

وأكملت مفيدة شيحة، أن :"دول شخصيات استطعن التأثير في شخصيتي ، وفي حياتي العملية بشكل حقيقي، ولهن مني كل التقدير والاحترام والحب".

