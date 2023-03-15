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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لقاء الخميسي تستعرض جمالها بفستان مكشوف الكتفين.. شاهد

لقاء الخميسي
لقاء الخميسي

حرصت الفنانة لقاء الخميسي، علي مشاركة جمهورها صورة جديدة لها وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت لقاء الخميسي بإطلالة جذابة مرتدية فستان انيق ابيض اللون، مع مكياج ناعم وتركت شعرها منسدلا علي ظهرها، نالت اعجاب متابعيها.

آخر أعمال لقاء الخميسي

يذكر أن آخر أعمال لقاء الخميسي، مسلسل "إجازة مفتوحة" من نوعية أعمال الـ40 حلقة، بطولة شريف منير، وسميحة أيوب، وملك قورة، ونور محمود، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وهشام إسماعيل، وهدى مجد، وصبا الرافعي، وألفت عمر، ومحمد العمروسي، وأحمد زكريا، وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي. 

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IMG_٢٠٢٣٠٣١٥_١٦٢٧٤٣
IMG_٢٠٢٣٠٣١٥_١٦٢٧٢٨
IMG_٢٠٢٣٠٣١٥_١٦٢٧٢٨
إطلالة جذابة لقاء الخميسي اعمال لقاء الخميسي فستان مكشوف تستعرض جمالها صورة جديدة لها

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