بيان عاجل من رئيس الشيشان بعد أنباء تدهور حالته الصحية

قال رئيس الشيشان، رمضان قديروف، إنه يتمتع بصحة جيدة بعد سلسلة من التقارير التي تفيد بأنه قد يكون لديه مشاكل صحية خطيرة.

والتقى قديروف بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين، ولفت البعض الانتباه إلى شيء غير معروف على يد رئيس الشيشان، وأشاروا إلى أن بصره ربما يكون قد تدهور، بسبب الكتابة الكبيرة على صفحات التقرير.

وقال قديروف، في بيان على “تليجرام”: “يعتقد أعداؤنا أن هذا نوع من الأجهزة الطبية. انظر، هذه سبحة إلكترونية، وأنا أصلي. أنا شخص سليم تمامًا. الله أكبر سوف نفوز على أي حال!”.

وأضاف: “قرأت صلاة تكريما لنبينا الحبيب محمد. السبحة الإلكترونية تسمح لي بمعرفة عدد المرات التي قرأتها فيها. هذا هو السر كله. وبالنسبة لأولئك الذين يواسون أنفسهم بأمل أن أكون مريضا بمرض عضال. لكنني بصحة جيدة وممتلئ بالقوة، كما كان من قبل، أذهب لممارسة الرياضة، وأذهب إلى الجبال، حيث أمارس رياضة المشي لمسافات طويلة”.

واختتم قائلاً: "يبدو لي أن مؤلفي هذه الروايات الخيالية يحتاجون إلى طبيب. هناك خطأ ما في نفسيتك، أيها الرجال، اتصلوا بالمتخصصين. سنستمر في سحق كل الأرواح الشريرة وتطوير جمهوريتنا".