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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بإجراءات مشددة ومباركة بوتين.. زعيم الشيشان رمضان قديروف يحتفل بزواج نجله| فيديو

بوتين ونجل زعيم الشيشان
بوتين ونجل زعيم الشيشان

احتفل نجل الزعيم الشيشاني رمضان قديروف أحمد البالغ من العمر 17 عامًا، بزفافه من تاميلا محمدوفا، بعد مباركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأقيم احتفال فخم في العاصمة الشيشانية، غروزني، وانطلق موكب الزفاف المكون من سيارات فارهة، ترافقها سيارات أمنية، على طول شارع فارغ ولكي يمر موكب الزفاف في المدينة دون عوائق، تم إخلاء الشوارع من المارة، وسط احتياطات مشددة.

إجراءات مشددة

ومُنع مرافقو الموكب من إطلاق النار احتفالا بالعرس، كما وجهت الدعوة لأعداد محددة من الضيوف لحضور حفل الزفاف.

وانتشر على شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر طابورا من السيارات الفارهة الخاصة بالزفاف.

وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العريس أحمد قديروف، أحد أبناء قديروف الـ 14، بصورة شخصية في الكرملين على حفل زفافه.

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وكانت تقارير قد تحدثت في سبتمبر 2022 عن دعم وزير التعليم الروسي سيرجي كرافتسوف مبادرة تعيين أحمد قديروف البالغ من العمر 16 عامًا في ذلك الوقت كرئيس لمجلس "حركة الأول" للأطفال والشباب. ثم وعد الوزير كرافتسوف بدعم قاديروف الابن بكل طريقة ممكنة.

والتقى أحمد أيضًا مع بوتين، والذي نقل اللقاء عبر قناته على تليغرام.

وقال البيان: "كان اجتماعاً غير رسمي تحدث فيه حفيد أول رئيس للشيشان مع الرئيس بوتين حول السياسة تجاه الشباب في تلك المنطقة".

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