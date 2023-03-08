ثمنه 10 ملايين دولار.. القصة الكاملة لسرقة حصان رئيس الشيشان قديروف

علق رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، علي أنباء سرقة حصانه، وكتب عبر حسابه على تطبيق تليجرام: "كيف حصل الأمر؟ هل كانوا يحتفظون به في مزرعة نائية حتى تمكن السارقون من اصطحابه بهذه السهولة؟ أين الحراس؟ أين الشرطة الشجاعة، التي تملك أساليب تحري فعالة ومتقدمة؟".

واضاف قديروف قائلا : "في الشيشان، يمكنك ترك السيارة مفتوحة ليلا، لكن في جمهورية التشيك، يمكن لأي شخص بسهولة إخراج حصان من الحظيرة".

وتابع رئيس الشيشان : "الحصان مدرج في قائمة العقوبات لعام 2014، وكان أول ضحية للقيود المفروضة على قديروف وعائلته وفريقه".

وقال قديروف: "قيمة زازو لا تقل عن عشرة ملايين دولار"، وطالب الخاطفين، بعدم التقليل من قيمته والاهتمام به ورعايته جيدا.

وأوضح أنه تعمد الإفصاح عن قيمة هذا الحصان حتى لا يسيء السارقون معاملته.

وفي وقت سابق، ذكرت تقارير محلية أن حصانا تبلغ قيمته نحو 18 ألف دولار اختطف من إسطبل في جمهورية التشيك، وتبين في وقت لاحق أن الحصان هو"زازو"، الذي يملكه قديروف.