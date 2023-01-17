قديروف يعلق على قدرة روسيا لمواجهة الناتو وسط تكهنات باندلاع حرب عالمية ثالثة

وصف رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، تقييم الخبراء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا على أنها حرب عالمية ثالثة خاطئ، وأن روسيا تستطيع مواجهة الناتو بسهولة.

وقالرئيس الشيشان إن"معظم دول العالم ليست في حلف "الناتو" وعدد من الدول هي جزء منه. العديد من الدول الكبرى، بما فيها الصين والهند وباكستان وعشرات البلدان الأخرى التي تقطنها مليارات البشر، حافظت على حيادها، ولهذا ما زلنا بعيدين عن الحرب العالمية الثالثة".

وأشار إلى أن الغرب وأوروبا يزودان أوكرانيا بمعدات قديمة تم إيقاف العمل بها ولا تشكل تهديدا كبيرا على العسكريين الروس، وروسيا تستطيع مواجهة تكتل "الناتو" وحتى العالم بأسره بسهولة.

وأضاف قديروف: "شاركت الجمهورية نجاحات القوات الروسية، التي تواصل بشكل مستمر تطهير دونباس من زمر "الناتو" وعصابات "بانديرا". ويتم تنفيذ جميع المهام التي وضعها القائد الأعلى أمامنا بنجاح، إذا كان هناك أمر من القيادة، فلدينا الإمكانيات لتحرير حتى أوكرانيا بأكملها".

وشدد على أن القوات الخاصة الشيشانية تعمل بشكل جيد التنسيق والفعالية، وبفضل إجراءاتها، نجحنا في صد هجمات العدو والدفاع عن العديد من المناطق الاستراتيجية.

وأكد قديروف أنه لم يتم أسر أي قائد شيشاني طوال العسكرية الروسية في أوكرانيا.

كشف رئيس الشيشان، رمضان قديروف، أن أكثر من 21 ألف مقاتل شيشاني، شاركوا في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا، لافتًا إلى أن أكثر من 9 آلاف آخرين على خط المواجهة.

وكتب قديروف على قناته في "تيليجرام": "لقد استمعت إلى تقرير رئيس برلمان الشيشان، رئيس المقر الجمهوري للمنطقة العسكرية الشمالية ماجوميد داودوف، ومنذ بداية العملية الخاصة، شارك أكثر من 21 ألف مقاتل شيشاني".

كما أشار إلى أن موضوع توفير المقاتلين الشيشان هو في المقام الأول، فهم مزودون بكل ما هو ضروري، لافتًا: "أنا شخصيا على اتصال بقادة القوات الخاصة الشيشانية".

مقتل عسكريين

ونفى رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف في وقت سابق، صحة أنباء تحدثت عن مقتل قادة عسكريين من الشيشان خلال الحرب الروسية في أوكرانيا.

وكتب قديروف على قناته في تطبيق تيلجرام: "في الأيام الأخيرة، تم تداول أنباء عن مقتل مزعوم لقائد أو آخر من جمهورية الشيشان في منطقة العملية العسكرية الخاصة. أؤكد أن قادتنا الشجعان في صحة جيدة ومعنويات ممتازة".

وأشار إلى أن عضو مجلس الدوما آدم ديليمخانوف، زار مواقع الوحدات الشيشانية في الجبهة.

وشدد قديروف على أنه يتم تقييم عمل وحدات قوات "أحمد" الشيشانية ونوعية المهام التي تؤديها، بشكل إيجابي.