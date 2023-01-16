أمر مقلق.. رئيس الشيشان يعلن الصراع في أوكرانيا حربا عالمية ثالثة

قال رئيس الشيشان، رمضان قديروف، إنه إذا أطلقنا على خصوم روسيا اسم المجتمع الدولي، فيمكن اعتبار الصراع في أوكرانيا الحرب العالمية الثالثة.

وأضاف قديروف خلال بث مباشر على شبكة التواصل الاجتماعي الخاصة بمساعده: "إذا أخذنا تلك الدول الأوروبية التي تشارك اليوم في الصراع بأوكرانيا، فهذه هي حلف شمال الأطلسي، وكتلة الناتو والدول الأخرى ذات الصلة، وإذا أطلقنا على هذه الدول دول المجتمع الدولي، فيمكننا القول أن هذه هي الحرب العالمية الثالثة”.

وفي الوقت نفسه، شدد قديروف على أن دولًا كبيرة مثل الصين والهند وباكستان لا تشارك في "الأحداث العسكرية".

وأضاف: “كم عدد الأسلحة التي يمتلكونها؟ الوضع الذي يحدث على أراضي الدول الأوروبية، لديهم ومشاكل هناك ويطردون قادتهم ... نحن لا نزيل أي شخص، لدينا بيئة عمل هادئة ولا توجد مشاكل، الرئيس يعقد اجتماعات ومؤتمرات ويقوم بعمله".